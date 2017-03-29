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"Экономика на пальцах" сделает предположение, зачем рабочие группы поехали в регионы и что они привезут

30.03.2017 10:37 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 30 марта в 15.15.

Трансляция будет доступна на странице Facebook.

В очередной программе «Экономика на пальцах» Сергей Чалый снова уделит основное внимание активности президента, который проводил совещания и посещал с визитом предприятия Беларуси.

Автор проследит, как менялась риторика Лукашенко относительно занятости населения. Также в программе Сергей сделает оптимистичное предположение, с какими итогами приедут рабочие группы, которые отправились в регионы изучать обстановку.

Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 30 марта в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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В очередной программе "Экономика н пальцах" Сергей Чалый снова уделит основное внимание активности президента.

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