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"Экономика на пальцах" сделает предположение, зачем рабочие группы поехали в регионы и что они привезут
30.03.2017 10:37 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 30 марта в 15.15.
В очередной программе «
Автор проследит, как менялась риторика Лукашенко относительно занятости населения. Также в программе Сергей сделает оптимистичное предположение, с какими итогами
Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 30 марта в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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"Экономика на пальцах" сделает предположение, зачем рабочие группы поехали в регионы и что они привезут
В очередной программе "Экономика н пальцах" Сергей Чалый снова уделит основное внимание активности президента.
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