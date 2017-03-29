Программа появится в прямом эфире 30 марта в 15.15.

Трансляция будет доступна на странице Facebook .

В очередной программе « Экономика на пальцах » Сергей Чалый снова уделит основное внимание активности президента, который проводил совещания и посещал с визитом предприятия Беларуси.

Автор проследит, как менялась риторика Лукашенко относительно занятости населения. Также в программе Сергей сделает оптимистичное предположение, с какими итогами приедут рабочие группы , которые отправились в регионы изучать обстановку.

Помогать Чалому будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 30 марта в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

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