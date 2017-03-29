Беларусь — надежная опора и друг Туркменистана в центре Европы. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на официальных переговорах с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в формате один на один, сообщает пресс-служба главы государства.

«Вы должны знать, что там, в центре Европы, у вас есть надежная опора и надежные друзья. Вы можете рассчитывать на Беларусь. Абсолютно уверен, что так будет поступать и руководство этой прекрасной земли во главе с его президентом, моим давнишним другом», — сказал Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова делиться с Туркменистаном опытом в самых различных отраслях. «Мы сотрудничаем во многих сферах. Показателем всегда является товарооборот. За последние годы, буквально за пятилетку, мы достигли $ 300 млн в обороте товаров и услуг — это большие показатели. И мы потихоньку в этом плане прирастаем. Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время. Думаю, в этом направлении продвигаясь, мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле», — убежден президент.

Александр Лукашенко восхитился развитием столицы и Туркменистана в целом, подчеркнув особые успехи страны в сфере экономики. «Хорошо, что какую-то лепту в это внесли и белорусы, построив комбинат. Открыть комбинат и начать работу — это только начало. Потом пойдут будни, нужно готовить людей, выходить на проектную мощность», — заметил глава государства.

Реализация проекта, как отметил президент, была непростым делом, однако белорусские и туркменские специалисты успешно завершили строительство. «Завтра мне будет приятно в очередной раз там побывать. Вы помните, мы открывали эту стройку. И завтра мы запустим в строй комбинат, который даст новое направление в развитии вашей прекрасной туркменской земли», — заявил Лукашенко.

В свою очередь Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что взаимодействие между государствами развивается очень активно. «Самое главное — оно из года в год активизируется. Мы уверены, что выйдем на высокий уровень в вопросах нашего сотрудничества», — сказал он.