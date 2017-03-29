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"Судей никто не программировал, это незаконно". Верховный суд - о процессах по итогам протестов
30.03.2017 10:54 — Новости Экономики | Tut.by
Суды в Беларуси рассматривают все дела индивидуально, все измышления, что они действуют по заданной программе — это попытки очернить правосудие, считает первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович. Он пообщался с журналистами перед заседанием пленума ВС по вопросам административного судопроизводства.
Отвечая на вопрос TUT.BY, почему суды по всей стране начали чаще выносить аресты участникам массовых мероприятий после того, как почти два года ограничивались штрафами, Калинкович отметил:
— При рассмотрении каждого дела — будь то уголовное, будь то административное дело — когда речь идет о назначении меры ответственности, должен соблюдаться принцип индивидуализации ответственности. В общем-то, в соответствии с этим принципом суды и подходят к рассмотрению дел.
Судья добавил, что, если одна из сторон не согласна с принятым решением, она может обжаловать его в вышестоящем суде.
— Распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления о том, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросы права граждан.
Второй вопрос TUT.BY касался ситуации с журналистом «Белсата» Александром Борозенко. Его, напомним,
Мы спросили у Валерия Калинковича, как в таком случае вообще можно доказать свою невиновность в административном процессе.
— Вы сейчас хотите заставить меня вмешаться в осуществление правосудия. Если Александр Борозенко или кто-то еще не согласен с результатами рассмотрения его дела судами первой инстанции, он вправе обратиться с жалобой в вышестоящий суд. Все его доводы о том, что суд чего-то не учел, чего-то не исследовал, либо принял неправильное решение, будут внимательно рассмотрены и получат оценку компетентного суда. Я эти доводы оценивать здесь и сейчас не имею права. Я сейчас выскажусь, а послезавтра Мингорсуд будет рассматривать жалобу Борозенко. Это недопустимо — мне высказываться по конкретному делу на всю страну.
Первый зампредседателя ВС отметил также, что при наложении административного взыскания судами учитываются личность лица, степень вины, характер и размеры вреда, имущественное положение, смягчающие и отягчающие обстоятельства.
Возвращаясь к вопросу о том, что по всей стране суды стали чаще давать аресты вместо штрафов за дела по итогам массовых мероприятий, Калинкович добавил:
— Судьи решили так, их никто не программировал. Их никто не может программировать в принципе, это нарушение закона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. 392 статья УК. Вы считаете меня идиотом? Я не хочу сидеть пять лет.
На сегодняшнем пленуме Верховного суда планируется рассмотреть вопросы обжалования постановлений по административным делам. В пресс-релизе ВС к пленуму говорится, что суды не всегда обеспечивали условия для реализации участниками административного процесса права на обжалование постановлений по их делам. Комментируя готовящееся заседание пленума, Калинкович добавил:
— Мы намерены подтвердить установки, которые содержатся в законе, о необходимости строго индивидуального подхода к каждому делу об административном правонарушении, об определении тому, кто виновен, законной и справедливой меры ответственности, о безусловном соблюдении принципа презумпции невиновности.
По его словам, эти установки в целом сегодня выдерживаются в работе судов.
— Надо серьезно заняться пересмотром административно-правовых санкций с целью их оптимизации. В частности, возможно, необходимо отказаться от установления нижнего порога административного взыскания в виде штрафов в конкретных составах правонарушений.
Валерий Калинкович выступил также за то, чтобы расширить возможности по освобождению от административной ответственности при наличии смягчающих обстоятельств, и внести в закон поправки, которые позволят вообще не начинать административный процесс при малозначительности проступков.
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Все измышления, что суды в Беларуси действуют по заданной программе - это попытки очернить правосудие, считает первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович.
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