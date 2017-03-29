Суды в Беларуси рассматривают все дела индивидуально, все измышления, что они действуют по заданной программе — это попытки очернить правосудие, считает первый зампред Верховного суда Валерий Калинкович. Он пообщался с журналистами перед заседанием пленума ВС по вопросам административного судопроизводства.



Фото: TUT.BY

Отвечая на вопрос TUT.BY, почему суды по всей стране начали чаще выносить аресты участникам массовых мероприятий после того, как почти два года ограничивались штрафами, Калинкович отметил:

— При рассмотрении каждого дела — будь то уголовное, будь то административное дело — когда речь идет о назначении меры ответственности, должен соблюдаться принцип индивидуализации ответственности. В общем-то, в соответствии с этим принципом суды и подходят к рассмотрению дел.

Судья добавил, что, если одна из сторон не согласна с принятым решением, она может обжаловать его в вышестоящем суде.

— Распространяемые некоторыми ресурсами и СМИ измышления о том, что суды действуют по какой-то заданной программе, не соответствуют действительности и являются ничем иным, как попытками очернить белорусское правосудие в глазах непосвященных в вопросы права граждан.

Второй вопрос TUT.BY касался ситуации с журналистом «Белсата» Александром Борозенко. Его, напомним, отправили на 15 суток ареста после Дня Воли, на основании показаний сотрудников милиции, которые говорили, что он ругался матом, размахивал руками и не представился журналистом. На суде было продемонстрировано видео задержания, снятое самим Борозенко и которое не подтверждает эти показания милиционеров.

Мы спросили у Валерия Калинковича, как в таком случае вообще можно доказать свою невиновность в административном процессе.

— Вы сейчас хотите заставить меня вмешаться в осуществление правосудия. Если Александр Борозенко или кто-то еще не согласен с результатами рассмотрения его дела судами первой инстанции, он вправе обратиться с жалобой в вышестоящий суд. Все его доводы о том, что суд чего-то не учел, чего-то не исследовал, либо принял неправильное решение, будут внимательно рассмотрены и получат оценку компетентного суда. Я эти доводы оценивать здесь и сейчас не имею права. Я сейчас выскажусь, а послезавтра Мингорсуд будет рассматривать жалобу Борозенко. Это недопустимо — мне высказываться по конкретному делу на всю страну.

Первый зампредседателя ВС отметил также, что при наложении административного взыскания судами учитываются личность лица, степень вины, характер и размеры вреда, имущественное положение, смягчающие и отягчающие обстоятельства.



Иллюстрация: TUT.BY

Возвращаясь к вопросу о том, что по всей стране суды стали чаще давать аресты вместо штрафов за дела по итогам массовых мероприятий, Калинкович добавил:

— Судьи решили так, их никто не программировал. Их никто не может программировать в принципе, это нарушение закона, которое влечет в том числе уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. 392 статья УК. Вы считаете меня идиотом? Я не хочу сидеть пять лет.

На сегодняшнем пленуме Верховного суда планируется рассмотреть вопросы обжалования постановлений по административным делам. В пресс-релизе ВС к пленуму говорится, что суды не всегда обеспечивали условия для реализации участниками административного процесса права на обжалование постановлений по их делам. Комментируя готовящееся заседание пленума, Калинкович добавил:

— Мы намерены подтвердить установки, которые содержатся в законе, о необходимости строго индивидуального подхода к каждому делу об административном правонарушении, об определении тому, кто виновен, законной и справедливой меры ответственности, о безусловном соблюдении принципа презумпции невиновности.

По его словам, эти установки в целом сегодня выдерживаются в работе судов.

— Надо серьезно заняться пересмотром административно-правовых санкций с целью их оптимизации. В частности, возможно, необходимо отказаться от установления нижнего порога административного взыскания в виде штрафов в конкретных составах правонарушений.

Валерий Калинкович выступил также за то, чтобы расширить возможности по освобождению от административной ответственности при наличии смягчающих обстоятельств, и внести в закон поправки, которые позволят вообще не начинать административный процесс при малозначительности проступков.