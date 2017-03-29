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Ставка рефинансирования в апреле снижается до 14% годовых

30.03.2017 11:10 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Национальный банк анонсировал снижение ставки рефинансирования в апреле с 15% до 14% годовых.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 30 мар — Sputnik. Национальный банк анонсировал снижение ставки рефинансирования в апреле с 15% до 14% годовых.

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