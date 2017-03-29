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Нацбанк четвертый раз за год снижает ставку: "Инфляция снижается быстрее прогноза"

30.03.2017 11:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Нацбанк второй раз в течение одного месяца принял решение о снижении ставки рефинансированя. С 15 марта 2017 г. ставка была снижена с 16 до 15 процентов годовых, в четверг принято решение о снижении ставки до 14% с 19 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Правление Нацбанка также приняло решение о снижении с 19 апреля ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков — с 18 до 17% годовых и ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности — с 10 до 9% годовых.

«Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов. Прирост потребительских цен, а также показатели базовой и трендовой инфляции, в марте 2017 г. и в ближайшие месяцы ожидаются на уровне менее 7 процентов в годовом выражении», — пояснил регулятор свое решение.

Сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. По оценке, средняя широкая денежная масса в марте 2017 г. по отношению к марту 2016 г. увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации.

«На внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты, что обеспечивает устойчивость курса белорусского рубля и позволяет Национальному банку покупать валюту для пополнения золотовалютных резервов в условиях погашения государственных валютных обязательств», — отмечают в НББ.

С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году.

Как ранее сообщалось, регулятор в нынешнем году уже трижды снижал ставку рефинансирования на 1 процентный пункт в январе, феврале и марте. При этом проблема повышения доступности кредитов остается одной из ключевых. Несмотря на это, Нацбанк обещает сохранять базовый принцип проведения процентной политики — превышение доходности сбережений в национальной валюте относительно инвалютных, а также обеспечение положительных процентных ставок в экономике в реальном выражении.

По данным Нацбанка, средняя процентная ставка по новым кредитам в белорусских рублях (без учета льготных) уменьшилась за прошлый год на 12,8 процентного пункта и составила 20,5% годовых. С учетом льготного кредитования ставка по всем рублевым кредитам в декабре 2016 г. составила 12%. «Более существенное, чем прогнозировалось, снижение процентных ставок способствовало росту ценовой доступности кредитных ресурсов для экономики. В то же время банковская система столкнулась с проблемой малого количества эффективных инвестиционных проектов в экономике на фоне закредитованности предприятий. И это в условиях значительного избытка рублевой ликвидности», — обращает внимание регулятор.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк второй раз в течение одного месяца принял решение о снижении ставки рефинансированя. С 15 марта 2017 г. ставка была снижена с 16 до 15 процентов годовых, в...

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