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В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования
30.03.2017 11:55 — Новости Экономики | БДГ
Правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых.
Также снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 18% до 17% годовых и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 10% до 9% годовых.
Такое решение
«С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году», - заявили в регуляторе.
Это уже второе снижение ставки рефинансирования в 2017 году. В первый раз она
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Правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых.
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