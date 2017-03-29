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В Беларуси вновь снижается ставка рефинансирования

30.03.2017 11:55 — Новости Экономики | БДГ  
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Правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых.

Также снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 18% до 17% годовых и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 10% до 9% годовых.

Такое решение в Нацбанке объяснили тем, что инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось, сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения, на внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты.

«С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году», - заявили в регуляторе.

Это уже второе снижение ставки рефинансирования в 2017 году. В первый раз она уменьшилась 18 января – с 17% до 16%, а затем с 15 февраля – с 16% до 15% годовых.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых.

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