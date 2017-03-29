Правление Национального банка Беларусь приняло решение о снижении с 19 апреля ставки рефинансирования – с 15% до 14% годовых.

Также снизятся ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям по поддержке текущей ликвидности банков – с 18% до 17% годовых и ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности – с 10% до 9% годовых.

Такое решение в Нацбанке объяснили тем , что инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось, сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения, на внутреннем валютном рынке сохраняется тенденция чистого предложения иностранной валюты.

«С учетом оценки дальнейшей динамики инфляции и ситуации в экономике Национальный банк допускает возможность дальнейшего поступательного снижения процентных ставок в текущем году», - заявили в регуляторе.