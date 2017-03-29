Оно пришло. Время показать себя 11-14 апреля на 23-eй международной выставке «Мебель. Инновации. Интерьер» , которая пройдет по адресу пр. Победителей 20/2 (футбольный манеж).

Масштабная выставка – минута славы как для тех, кто уже в деле, так и для тех, кто только выходит на рынок и встречается с заказчиками.

Круче, чем 5D

Рекламные кампании многих брендов переходят в online, но не всякая активность в сети может зацепить нужного человека. Ведь мебель и интерьер – это то, что сложно передать даже очень сочной фотографией, и тем более словами на корпоративном сайте. Мировые тенденции в индустрии подтверждают стремление в самом дизайне к наполненности ощущений, к созданию такого объекта, который чувствуешь на всех уровнях восприятия.

Разделы «Мебель и интерьер», «Кухня» и «Декор. Ремонт интерьера» создадут этот эффект и дадут примерить новинки на себя. Представлена будет мебель для дома (в том числе кухонная), офиса, заведений сегмента HoReCa и Retail, бытовая техника, аксессуары для любого жилого или рабочего пространства.

Программу стендов уже готовят такие компании, как Анмикс, Фасад Стандарт, ЕВиРO Комфорт, Белкомандоркомплект, ПКФ Эослюкс, Промснабинструмент, Хольцгрупп, Фурнипром, Металлдекор, Перфект-стиль, Вилуччи, ТС Ленинград, Пан-Инвест, LORENA кухни, ВудГруппММ, Ивацевичдрев Про, Сэтгоу, ИП Афанасьев, Герса-Ост.

Впервые на выставке появится формат коллективного участия с уже организованными площадками для начинающих или небольших компаний.

Свой среди своих

«Мебель. Инновации. Интерьер» – что главное в этой связке? Для производителя – возможность найти новые варианты и воплощения в материалах, для поставщика – услышать заказчика и показать ему свое инновационное решение, для дизайнера и архитектора – оценить рынок и заявить о себе, для конечного потребителя – сделать правильный выбор.

На выставке этого года акценты расставлены на коммуникацию и поиск «своих» людей в лице заказчиков и подрядчиков.

Формат выставки к этому будет располагать: вся площадка зонирована по разделам, необходимость которых продиктована мировыми тенденциями. Неслучайно одним из центральных станет раздел «Инновации: Материалы. Компоненты. Оборудование». Здесь будет представлено все – от комплектующих, фурнитуры и аксессуаров до профессионального оборудования и программного обеспечения.

Законодатели мод

Профессиональные выставки не уходят с подиума десятки лет. Более того, специализированный формат, например, такой, как «Мебельный салон» в Милане, – это законодатель мод, повод устроить маркетинговую активность, «прощупать» рынок.

11-14 апреля с помощью выставочного пространства и крупные, и мелкие белорусские компании могут реализовать любую идею – от презентации и розыгрыша до специализированного открытия салона на четыре дня.

Так, на выставке этого года появится интерактивная «Столярная мастерская» от компании Festool, которая в режиме реального времени покажет возможности оборудования даже в полевых условиях. Яркие презентации о своих проектах готовят участники направления «Elegance & Style», где свое слово о мировых и белорусских трендах скажут интерьерные салоны и дизайн-студии.

Так, к примеру, уже вышел на финишную прямую «Конкурс на создание Дивана», стартовавший на выставке 2016 г.! Семь молодых и креативных дизайнеров - финалистов Конкурса - посетили производство компании «Диванта» и получили задание финального этапа.

На создание финального проекта у ребят чуть меньше трех недель. Презентовать свои работы финалисты будут в течение двух рабочих дней выставки «Мебель. Инновации. Интерьер». А 14 апреля, в день закрытия выставки, члены жюри назовут имена Победителей!

Также впервые Организатором выставки запущен в работу конкурс среди компаний-экспонентов на самый посещаемый стенд – HAPPY EXHIBITOR.

В рамках конкурса будут выбраны и награждены компании, чьи стенды по итогам электронной регистрации (по уникальным ссылкам с utm-метками) посетителей оказались наиболее активные и посещаемые.

Победитель конкурса получит бесплатные метры (15 кв.м.) для участия в выставке МИИ 2018.

Все подробности участия на сайте Организатора.

Профессиональная пропитка

«Мебель. Инновации. Интерьер» – это концентрация творческих людей, обмен опытом, контактами и знаниями. Подтвердит это ежегодная «Минская неделя дизайна» и насыщенная деловая программа выставки. На интерактивной площадке будут и именитые дизайнеры, и те, кто только начинает свою карьеру. Для молодых талантов состоится встреча-презентация «Show the Project!». А для тех, кто хочет немного «прокачаться» в своем деле, программой запланированы мастер-классы с кейсами по мебельному ритейлу, клиентоориентированности, программам лояльности и франчайзингу. Подробная программа выставки здесь.

Посетите выставку и мероприятия деловой программы бесплатно!

Для этого пройдите регистрацию на сайте expoforum.by и получите электронный билет.

Место проведения: пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж (левая сторона) Минск, Беларусь Режим работы: 11 – 14 апреля с 10.00 до 19.00 14 апреля с 10.00 до 14.00 Сайт: Expoforum.by Соц. сети: vk.com/miiexpo facebook.com/miiexpo/ facebook.com/groups/mii.expo/ Вход по кассе (без регистрации) 5 BYN

Организатор – выставочное предприятие «Экспофорум» при поддержке Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Белорусского Союза Дизайнеров, Белорусской государственной академии искусств

Генеральный медиапартнер – MebelMinsk.by – фотокаталог мебели с ценами

Официальный медиапартнер – INTERDEMA – бизнес-портал для продвижения товаров и услуг на интерьерном рынке

Партнер Minsk Design Week – «Обстановка» - сообщество профессиональных архитекторов и дизайнеров

Партнеры деловой программы – ТЦ «Мебельный МегаМаркет Домашний очаг» и консалтинговая группа «PRO RETAIL»

Деловой партнер выставки – Ассоциация франчайзеров и франчайзи «БЕЛФРАНЧАЙЗИНГ»