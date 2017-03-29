МИНСК, 30 мар – Sputnik. Россельхознадзор с 30 марта ввел временный запрет на поставки в РФ продуктов с двух предприятий Беларуси, еще 12 производителей переведены на усиленный контроль, сообщило ведомство.



© Sputnik Константин Чалабов Данкверт ответил Генпрокуратуре Беларуси

Под запрет попали "Бабушкина крынка" и Могилевский мясокомбинат.

"В связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза Россельхознадзор с 30 марта вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятиями республики Беларусь", — говорится в документе.

Ведомство также рекомендовало перевести под усиленный контроль 12 производителей продуктов питания, в том числе Брестский мясокомбинат, Молодечненский молочный комбинат, Солигорскую птицефабрику и Лепельский молочно-консервный комбинат.

В начале февраля этого года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил МВД республики возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта. После этого МВД Беларуси начал доследственную проверку действий чиновников ведомства в отношении белорусских предприятий. В рамках проверки Генпрокуратура Беларуси направила российским коллегам вопросы к Данкверту, на которые Россельхознадзор ответил, представив пакет документов о выявленных нарушениях.

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