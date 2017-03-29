Говорить, что Беларусь занимается реэкспортом картофеля, - это глупость, заявил 30 марта заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

По его словам, в стране на складах еще сейчас хранится 114 тыс. тонн картофеля, 40 тыс. тонн овощей и 7 тыс. тонн белорусских яблок. При этом замминистра напомнил, что в 2016 году только сельхозорганизации страны получили 1,2 млн т картофеля, еще 4,8 млн тонн собрало население, а поставленные в Россию 294 тыс. тонн картофеля - это исключительно белорусская продукция, передает БелТА .

Владимир Гаркун подчеркнул, что Беларусь не завозила картофель в таких количествах. Более того, она может продать 114 тыс. тонн картофеля со складов на складах, поскольку сейчас картофель продается по очень хорошим ценам.

Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что значительная часть овощей и фруктов из Беларуси поступает в РФ в обход контрольно-пропускных пунктов, чтобы скрыть поставки из стран, на которые распространяются российские продовольственные санкции. Так, по данным белорусской статистики, в 2016 году в РФ отправили 113 тыс. тонн яблок, а Россельхознадзор зарегистрировал почти 140 тыс. тонн, пишет «Интерфакс» .

"Картофель. По их статистике, было отправлено 81 тыс. 592 тонны, наша система зарегистрировала 212 тыс. 493 тонны. Капуста белокочанная. 17 тыс. 806 тонн и 59 тыс. 552 тонны соответственно", - сообщил Данкверт, заявив, что по этим поставкам есть номера машин, товарно-транспортные накладные, сертификаты.

Напомним, Россельхознадзор не пустил в Россию очередную партию белорусской говядины, а глава ведомства снова выразил претензии к тому, как в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты.