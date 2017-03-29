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Суриков: Россия покупает белорусские товары в которых заложена цена газа порядка 400 долларов

30.03.2017 12:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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До равных условий хозяйствования еще очень далеко, поэтому надо развивать Союзное государство. Такое мнение высказал посол России Александр Суриков на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России 30 марта в Минске.

— Союзное государство — наиболее продвинутый интеграционный проект на постсоветском пространстве, — считает дипломат.

Он привел примеры достигнутого: например, товарооборот между Беларусью и Россией, который в нынешнем году снова начал увеличиваться, заметный рост поставок продовольствия, БелАЭС.

— Но мы хотим от Союзного государства иногда больше, чем ему дали. Комиссии по правам человека, к примеру, так и не создали. А возникающие проблемы могли бы быть купированы. Не принят и Конституционный акт — готовится много лет, но проблема в неготовности передачи части национальных полномочий интеграционному органу.

— Много говорим о равных условиях хозяйствования, но они включают, к примеру, единую политику ценообразования и налогообложения — тут ничего не сделано, тарифное и нетарифное регулирование — тоже почти ничего не сделано. И каких единых условий хозяйствования мы хотим? Идиотский газовый пример: по 132 доллара Беларусь получает газ, и дальше промышленность получает его по 250 долларов, социальный сектор — намного меньше. В итоге Россия покупает белорусские товары, в которых заложена цена газа порядка 400 долларов, — отметил Суриков.

Он также отметил, что не решены вопросы собственности имущества в рамках Союзного государства — что-то финансируется из бюджета Союза, «а потом объект как-то повисает».

— Есть различия к подходам в сфере частной собственности, к примеру на земле. Отсутствует международная правосубъектность Союзного государства. Если хотим развивать Союзное государство, надо эти вопросы решать.

 
Теги: Минск
 
 
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