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Суриков про День Воли: белорусские власти купировали протесты "без особого хамства"
30.03.2017 13:05 — Новости Экономики | Tut.by
В День Воли и 26 марта белорусские власти «не дали случиться негативу». Об этом Посол России Александр Суриков заявил на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России 30 марта в Минске.
Суриков поддержал позицию белорусских властей накануне 25 марта.
— Белорусские власти купировали проведение марша протеста 25 марта, и не дали возможность случиться негативу, — считает посол.
— Без хамства особого, без грубости, без газов купировали. Но оказывается, это не демократично. Но на площади только революция созревает. Там ничего никогда не достигается. Есть другие формы, форумы, — добавил Суриков.
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- Белорусские власти купировали проведение марша протеста 25 марта, и не дали возможность случиться негативу, - считает посол.
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