В День Воли и 26 марта белорусские власти «не дали случиться негативу». Об этом Посол России Александр Суриков заявил на пресс-конференции по случаю Дня единения Беларуси и России 30 марта в Минске.



Фото: Дмитрия Брушко, TUT.BY

Суриков поддержал позицию белорусских властей накануне 25 марта.

— Белорусские власти купировали проведение марша протеста 25 марта, и не дали возможность случиться негативу, — считает посол.

— Без хамства особого, без грубости, без газов купировали. Но оказывается, это не демократично. Но на площади только революция созревает. Там ничего никогда не достигается. Есть другие формы, форумы, — добавил Суриков.

Напомним , 25 марта лидеры оппозиции приглашали людей на традиционные акции протеста по случаю Дня Воли. Несмотря на запрет властей на проведение митингов во многих регионах, в том числе и в Минске, белорусы все равно вышли на улицы. В столице все закончилось силовым разгоном демонстрантов, более 700 человек были задержаны. В воскресенье, 26 марта, люди снова вышли на улицы в знак солидарности с задержанными. Но и эти попытки попротестовать милиция подавляла. За участие в акциях 25 и 26 марта только в Минске штрафы и сутки получили более 140 человек .