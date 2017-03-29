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"Бабушкина крынка" и Могилевский мясокомбинат попали под временный запрет Россельхознадзора
30.03.2017 13:25 — Новости Экономики | Tut.by
Россельхознадзор с 30 марта запретил ввоз в Россию продукции двух белорусских предприятий, еще 12 перевел на усиленный контроль. Об этом
Под временный запрет попали предприятие «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина Крынка») и Могилевский мясокомбинат.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза Россельхознадзор с 30 марта 2017 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями республики Беларусь», — говорится в документе.
На Могилевском мясокомбинате оперативно получить комментарий не удалось, но в «Бабушкиной крынке» информацию о временном запрете подтвердили.
— Были выявлены два несоответствия по сырам, а закрыли всю продукцию. По каким причинам, мы не знаем, — рассказали на предприятии.
Ранее сообщалось, что российское ведомство обнаружило в сырах «Бабушкиной крынки» консервант натамицин, а в говядине Могилевского мясокомбината — листерии.
Продукция еще 12 белорусских предприятий переведена «на усиленный лабораторный контроль». В этот список попали «Скидельская птицефабрика», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», СП ООО «Леор-Пластик», ОАО «Лидский ветсанутильзавод», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ЧУПТП «Мирон», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Мстиславское РАЙПО», «Миорский мясокомбинат», ОАО «Солигорская птицефабрика» и «Столинзаготпромторг».
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Ранее сообщалось, что российское ведомство обнаружило в сырах "Бабушкиной крынки" консервант натамицин, а в говядине Могилевского мясокомбината - листерии.
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