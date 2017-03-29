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"Бабушкина крынка" и Могилевский мясокомбинат попали под временный запрет Россельхознадзора

30.03.2017 13:25 — Новости Экономики | Tut.by  
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Россельхознадзор с 30 марта запретил ввоз в Россию продукции двух белорусских предприятий, еще 12 перевел на усиленный контроль. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Скриншот документа

Под временный запрет попали предприятие «Бабушкина крынка» (управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина Крынка») и Могилевский мясокомбинат.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза Россельхознадзор с 30 марта 2017 года вводит временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации продукции, произведенной предприятиями республики Беларусь», — говорится в документе.

На Могилевском мясокомбинате оперативно получить комментарий не удалось, но в «Бабушкиной крынке» информацию о временном запрете подтвердили.

— Были выявлены два несоответствия по сырам, а закрыли всю продукцию. По каким причинам, мы не знаем, — рассказали на предприятии.

Ранее сообщалось, что российское ведомство обнаружило в сырах «Бабушкиной крынки» консервант натамицин, а в говядине Могилевского мясокомбината — листерии.

Продукция еще 12 белорусских предприятий переведена «на усиленный лабораторный контроль». В этот список попали «Скидельская птицефабрика», ОАО «Брестский мясокомбинат», ОАО «Гродненский мясокомбинат», СП ООО «Леор-Пластик», ОАО «Лидский ветсанутильзавод», ОАО «Лепельский молочно-консервный комбинат», ЧУПТП «Мирон», ОАО «Молодечненский молочный комбинат», ОАО «Мстиславское РАЙПО», «Миорский мясокомбинат», ОАО «Солигорская птицефабрика» и «Столинзаготпромторг».

 
 
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Ранее сообщалось, что российское ведомство обнаружило в сырах "Бабушкиной крынки" консервант натамицин, а в говядине Могилевского мясокомбината - листерии.

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