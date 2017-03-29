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Комиссия МАРТ установила 10 фактов нарушения антимонопольного законодательства

30.03.2017 13:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Комиссия Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по установлению факта наличия (отсутствия) антимонопольного законодательства рассмотрела 25 обращений хозяйствующих субъектов и установила 10 нарушений, сообщила пресс-секретарь МАРТ Алина Гилевич.

«С момента создания комиссии (14 декабря 2016 года. — Прим. редакции) на семи состоявшихся заседаниях рассмотрено 25 обращений хозяйствующих субъектов и установлено 10 фактов нарушений антимонопольного законодательства, из которых восемь касаются пресечения недобросовестной конкуренции, один — координации экономической деятельности, один — антиконкурентных действий государственных органов», — отметила Алина Гилевич.

В частности, комиссия признала факт нарушения антимонопольного законодательства Слободковским сельским исполнительным комитетом в части наделения ЧПУП «Бобруйский дворик» функциями и правами государственных органов. Также антимонопольное законодательство нарушило ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» в части координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов — заказчиков услуг по оценке имущества через утверждение закрытого перечня исполнителей оценки. Предписания МАРТ об устранении нарушений исполнены.

Основными задачами комиссии являются рассмотрение подготовленных уполномоченными должностными лицами МАРТ материалов и установление факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства.

 
 
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В частности, комиссия признала факт нарушения антимонопольного законодательства Слободковским сельским исполнительным комитетом в части наделения ЧПУП...

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