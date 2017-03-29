Итак, после того, как вы выбрали обои, еще в магазине нужно проверить их на брак. Для это нужно посмотреть, не замяты ли края. Потом на стене это будет видно. Обязательно нужно изучить вкладыш-аннотацию, где указаны все параметры обоев, написано, как их клеить и какой у них состав. Если обои с рисунком, то во вкладыше должно быть указано, на сколько сантиметров идет смещение узора. Алексей рассказал, что легче всего клеятся виниловые метровые обои, сложнее всего — бумажные.

Нарезка обоев

— Итак, для начала меряем высоту стены. В нашем случае это 2,57 метра. Плюс нужно прибавить несколько сантиметров на подрезку. По дизайн-проекту нам нужно заклеить обоями стену и плюс еще половину боковой стены. На все необходимо 3,5 листа обоев. Идем нарезать.

Замечу, что именно по первой трубке обоев нужно смотреть все дефекты, так как только за первую трубку можно вернуть деньги в случае чего. Бывает на обоях заводской брак, разные оттенки и так далее.

Нарезать обои мы будем на специальном столе с размеченной линейкой. В домашних условиях это можно сделать на чистом полу и с рулеткой. Отмеряли 2,6 м, пометили карандашом. Далее, сгибаем на месте пометки обои напополам под углом 90°и разрезаем на сгибе. Однако не нужно резать на середине рисунка. Лучше обрезать больше внизу, но оставить все рисунки цельными.

Далее, ответственный момент — второй лист обоев нужно отрезать так, чтобы совпадал рисунок. На информационном вкладыше указано, что на этих обоях расстояние между рисунками 35 см. Ищем максимальное совпадение рисунка на втором и первом листах, а затем режем. Излишки, если есть, обрезаем. Такую же процедуру проделываем и с последующими листами.