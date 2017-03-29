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Замешанный клей храним не более суток, брак и дефекты проверяем по первой трубке – профессионал показывает, как клеить обои
30.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Итак, после того, как вы выбрали обои, еще в магазине нужно проверить их на брак. Для это нужно посмотреть, не замяты ли края. Потом на стене это будет видно. Обязательно нужно изучить вкладыш-аннотацию, где указаны все параметры обоев, написано, как их клеить и какой у них состав. Если обои с рисунком, то во вкладыше должно быть указано, на сколько сантиметров идет смещение узора. Алексей рассказал, что легче всего клеятся виниловые метровые обои, сложнее всего — бумажные.
Нарезка обоев
— Итак, для начала меряем высоту стены. В нашем случае это 2,57 метра. Плюс нужно прибавить несколько сантиметров на подрезку. По дизайн-проекту нам нужно заклеить обоями стену и плюс еще половину боковой стены. На все необходимо 3,5 листа обоев. Идем нарезать.
Замечу, что именно по первой трубке обоев нужно смотреть все дефекты, так как только за первую трубку можно вернуть деньги в случае чего. Бывает на обоях заводской брак, разные оттенки и так далее.
Нарезать обои мы будем на специальном столе с размеченной линейкой. В домашних условиях это можно сделать на чистом полу и с рулеткой. Отмеряли 2,6 м, пометили карандашом. Далее, сгибаем на месте пометки обои напополам под углом 90°и разрезаем на сгибе. Однако не нужно резать на середине рисунка. Лучше обрезать больше внизу, но оставить все рисунки цельными.
Далее, ответственный момент — второй лист обоев нужно отрезать так, чтобы совпадал рисунок. На информационном вкладыше указано, что на этих обоях расстояние между рисунками 35 см. Ищем максимальное совпадение рисунка на втором и первом листах, а затем режем. Излишки, если есть, обрезаем. Такую же процедуру проделываем и с последующими листами.
Подготовка стены, замешивание клея
— После того, как мы нарезали обои, нам нужно проверить стену на дефекты. В случае необходимости очищаем ее специальной теркой с наждачкой, чтобы не было песка после грунтовки. Если стены неровные, то тонкие бумажные обои держаться не будут.
Далее, нам необходима рулетка, валик, лазерный уровень либо отвес, шпатель для подрезки обоев по потолку, канцелярский нож, карандаш, а также губки и емкость для воды, чтобы убирать излишки клея.
Переходим к замешиванию клея. Нам нужна емкость и валик. Клей нужно подбирать под обои. Чаще всего на банках с клеем указано, для каких обоев он предназначен. Все пропорции также указаны на банках. Например, мы замешиваем пачку клея на 8 литров воды. Понемногу сыпем клей в воду и непрерывно размешиваем, чтобы не образовывались комки. Даем настояться несколько минут. В прохладном помещении замешанный клей может стоять около двух недель, в теплой комнате — максимум сутки.
Разметка стены, приклеивание обоев
— Когда клей готов, а стена подготовлена, переходим к этапу разметки. С помощью рулетки и карандаша отмечаем начало и конец каждого листа. Клеить начинаем с середины стены и дальше от окна, чтобы стыки между листами были меньше видны. Если нет лазерного уровня, то нужно повесить отвес (нить с грузом). Приклеиваем его на потолок, чтобы видеть ровную линию на стене. По ней мы будем ориентироваться при поклейке листов.
Вначале наносим клей на стену, чуть задевая место для второго листа. Клей наносим по всей длине, но оставляя наверху несколько сантиметров, так как на сухую легче обрезать излишки. После нанесения слоя клея нужно подождать несколько минут. Можно проверить пальцами, готова ли стена. Просто приложите палец, если он немного прилипает, то можно клеить обои. Передержать клей тоже можно. У разных производителей он не теряет свои свойства от 3 до 15 минут. На всех обоях производитель указывает, куда наносить клей: на обои или на стену — обратите на это внимание.
Берем предварительно скрученный в трубку лист обоев, прикладываем к стене сверху, немного наложив их на потолок (1-2 см) и разворачиваем. Смотрим, чтобы лист шел ровно по отвесу или лазерному уровню.
Тонкие обои или с выступающим рисунками разглаживаются с помощью резинового валика. Далее, берем пластиковый шпатель и прикладываем его между потолком и стеной, чтобы излишки согнулись. Затем берем канцелярский нож и обрезаем их. Далее, нам необходимо закрепить начало листа клеем. Берем уже не валик, а кисточку и наносим клей так, чтобы не задеть потолок. Прижимаем обои. Далее, я отворачиваю края обоев, так как нельзя, чтобы на них попал клеи, а мне нужно нанести его для следующего листа. Плюс на место стыков нужно больше клея, чтобы они не разошлись. С помощью влажной губки убираем излишки клея. Флизелиновые обои сохнут сутки, а вот, например, виниловые, три дня. Первый лист готов!
Материал подготовлен при поддержке компании «
Фото: Павел Садовский
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Замешанный клей храним не более суток, брак и дефекты проверяем по первой трубке – профессионал показывает, как клеить обои
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