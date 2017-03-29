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Курсы валют: доллар и евро подешевели
30.03.2017 14:02 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 мар — Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг.
Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:
Таким образом, доллар и евро на торгах 30 марта подешевели — на 0,25% и 0,65% соответственно. Стоимость российского рубля растет третий день подряд и вновь установила новый рекорд. По итогам пятничных торгов 100 российских рублей стоят на 2,7 копейки больше, чем накануне.
Белорусский рубль ослаб к корзине валют в четверг из-за повышения стоимость российского рубля на 0,20%.
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Стоимость российского рубля в Беларуси третий день подряд бьет рекорды.
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