МИНСК, 30 мар — Sputnik. Доллар и евро подешевели по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) в четверг.

Нацбанк установил официальные курсы валют на пятницу:

Доллар США — 1,8720

Евро — 2,0111

100 российских рублей — 3,3194

Таким образом, доллар и евро на торгах 30 марта подешевели — на 0,25% и 0,65% соответственно. Стоимость российского рубля растет третий день подряд и вновь установила новый рекорд. По итогам пятничных торгов 100 российских рублей стоят на 2,7 копейки больше, чем накануне.

Белорусский рубль ослаб к корзине валют в четверг из-за повышения стоимость российского рубля на 0,20%.