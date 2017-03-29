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Российские фуры с 76 т овощей и грибов "заблудились" в Беларуси

30.03.2017 15:48 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 мар – Sputnik. Сотрудники таможни пресекли незаконное перемещение на территорию России более 76 тонн груш, томатов и шампиньонов, которые входят в санкционный список продуктов в РФ, сообщили Sputnik в Государственном таможенном комитете Беларуси.

Российские фуры с 76 т овощей и грибов "заблудились" в Беларуси
© Sputnik Тарас Литвиненко
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Фуры с продуктами питания были выявлены при проведении спецмероприятий мобильной группой Оперативной таможни.

"В документах на перевозимые товары было указано, что местом разгрузки является Орша. Однако движение четырех грузовых транспортных средств таможенники приостановили в непосредственной близости от белорусско-российской границы", – сказали в ГТК.

По данным комитета, в двух фурах был груз шампиньонов, еще в двух – груши и помидоры, при этом оказалось, что перевозчики зарегистрированы в РФ. Груз общей массой около 76 тонн изъяты, Оперативной таможней начат административный процесс.

РФ в 2014 году запретила ввоз продовольствия из стран Евросоюза в ответ на санкции со стороны ЕС. Беларусь не присоединялась к санкциям, но взяла на себя обязанность не пропускать через свою территорию в РФ товары санкционной группы.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным ГТК, в двух фурах был груз шампиньонов, еще в двух – груши и помидоры.

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