Бесплатный трамвай синего цвета будет запущен 2 апреля в Минске. Сделает это компания velcom ко Всемирному дню информирования о проблеме аутизма и премьере мюзикла «Чыгунка», сообщили в пресс-службе компании.

Специальный трамвай будет с 10 до 19 часов ходить по маршруту № 3: от Серебрянки через центр города до диспетчерской станции «Озеро». Внешне трамвай будет выделяться синим цветом, который является международным символом борьбы с проблемой аутизма. Проезд в нем будет бесплатным для всех желающих. Трамвай дополнит курсирующие по расписанию составы.

В синем трамвае будет организована специальная экспозиция по мотивам музыкального спектакля «Чыгунка», премьера которого пройдет 2 апреля в Минске. Мюзикл поставлен Семейным инклюзив-театром «i» вместе с velcom в необычном формате: на одной сцене вместе выступают обычные актеры и дети с аутизмом. В основе сюжета – сказка 11-летнего мальчика с аутизмом Кастуся Жибуля.

В салоне «театрального» трамвая будут развешены фотографии с репетиции спектакля. Пассажирам расскажут о мюзикле и проблеме детского аутизма, а самые интересные моменты постановки можно будет увидеть на дисплее.

«Запуск «социального» трамвая – новая практика для Минска. Тем самым мы не только предлагаем комфортно и совершенно бесплатно проехать в общественном транспорте. Мы также рассчитываем, что синий трамвай привлечет внимание к проблеме детского аутизма. Мы стремимся к обществу равных возможностей, – объяснил суть инициативы начальник отдела корпоративных коммуникаций компании velcom Вячеслав Смирнов. – За рубежом «особенные» люди зачастую добиваются больших успехов: становятся известными актерами, создают успешные компании, выбиваются в топ-менеджеры. То же самое, на наш взгляд, рано или поздно будет и в Беларуси».

Ранее velcom уже принимал участие во Всемирном дне информирования о проблеме аутизма. В частности, в прошлом году компания организовала 2 апреля инклюзивный забег, «перекрасила" на день свой логотип и провела в Минске мировую акцию Light It Up Blue («Зажги синим»), во время которой синюю подсветку включили основные достопримечательности столицы.