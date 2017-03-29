МИНСК, 30 мар — Sputnik. Премьер-министры Беларуси и России Андрей Кобяков и Дмитрий Медведев на встрече в Москве сосредоточились на поиске выхода из затянувшегося спора между двумя странами об условиях поставок энергоносителей в Беларусь.



© Sputnik / Виктор Толочко Суриков: встреча Путина и Лукашенко должна разрешить нефтегазовый спор

В начале встречи белорусский премьер Кобяков заявил, что рассчитывает на встрече с российским коллегой Дмитрием Медведевым обсудить вопросы, которые лежат в компетенции правительств двух стран, чтобы разгрузить предстоящую в скором времени встречу лидеров РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Мы очень рассчитываем на то, что повестку встречи наших глав государств мы сможем хотя бы немного разгрузить в части тех вопросов, которые в компетенции двух правительств. Очень рассчитываем на конструктивный диалог и поиск взаимовыгодных решений", — сказал Кобяков на встрече с Медведевым.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Путин и Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Как разрешить газовый конфликт?

На встрече с белорусским коллегой премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил попробовать найти развязку нефтегазового спора двух стран.

"Тем для разговоров у нас много, но не секрет, конечно, что нынешняя встреча проходит в преддверии встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов уже хорошо известна — это, прежде всего, сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе", — сказал Медведев.

Он заметил, что пока, к сожалению, эту тему не удалось разрешить.

"Давайте попробуем поискать развязку и ответы на те сложности, которые сложились в последнее время", — сказал российский премьер.

Он добавил, что вместе со своими коллегами из российского правительства и другими приглашенными на встречу готов обсуждать с белорусской делегацией и другие вопросы. "Но с акцентировкой на накопившиеся проблемы", — уточнил Медведев.

Он отметил, что встреча будет рабочей, "довольно короткой". "Но, надеюсь, что будет какой-то толк", — добавил глава правительства РФ.

И немного о товарообороте

Традиционно в ходе встречи с премьером РФ глава белорусского правительства затронул тему товарооборота Беларуси с РФ, которая для республики является стратегическим торговым партнером. Кобяков заметил, что в начале 2017 года товарооборот, ранее показывавший снижение в стоимостном выражении, уже вырос на 40%.

"Я хочу отметить, что этот год мы начали достаточно активно во взаимной торговле. По нашим данным, за январь месяц темпы роста взаимного товарооборота составили почти 144%, причем, рост наблюдается как со стороны республики Беларусь при поставках товаров в Россию, так и российских товаров в Беларусь", — сказал Кобяков.

По его словам, "сейчас самое время принять дополнительные меры, которые позволили бы нам вернуться на тот уровень торгово-экономического сотрудничества, который мы имели еще несколько лет тому назад".

"Тем более, что ситуация макроэкономическая этому способствует, укрепляется национальная валюта, прежде всего, Российской Федерации. Это характеризуется и целевыми факторами, которыми оценивается наш взаимный товарооборот", — сказал Кобяков.

Он отметил, что есть ряд вопросов, которые требуют обсуждения.

К истории газового спора

Как ранее сообщал Sputnik, с 1 января 2017 года цена российского газа для Беларуси на границе составляет около 141 доллара за тысячу кубометров. По сравнению с 2016 годом, если учитывать формулу "Ямал плюс транзит", а не фактическую оплату Минска, цена российского газа выросла на 6,8%.

РФ и Беларусь до сих пор не урегулировали нефтегазовый спор, который длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.

В 2016 году стоимость газа для Беларуси на границе с РФ составляла немногим более 132 долларов за тысячу кубометров — если считать по формуле "Ямал плюс транзит".

Однако Минск весь год платил за газ по формуле, рассчитанной на основе нефтяных котировок, что привело к образованию газового долга в размере 660 миллионов долларов на конец февраля 2017 года. "Справедливая цена", по мнению белорусских властей, составляла 73 доллара за тысячу кубометров.

Ранее в Минэнерго Беларуси заверяли, что с 1 января 2017 года республика платит за газ по формуле "Ямал плюс транзит".

Беларусь потребляет в год порядка 20 миллиардов кубометров природного газа, то есть в среднем 1,6 миллиарда кубометров в месяц. Следует также учитывать, что газовый долг представляет собой сумму основного долга и стоимость его обслуживания.

В ответ на непогашенный газовый долг Россия со второго полугодия 2016 года ограничила поставки нефти в Беларусь, в результате чего белорусские НПЗ получили немногим более 18 миллионов тонн сырья вместо ожидаемых 24 миллионов тонн. В марте российская Транснефть заявила о том, что в 2017 году будет поставлять в Беларусь по 4 миллиона тонн нефти в квартал, то есть 16 миллионов тонн в год.

Нефтепереработка является валообразующей отраслью белорусской экономики и основным донором бюджета. Кроме того, остающиеся в бюджете Беларуси нефтяные пошлины республика задействует для погашения своих обязательств по внешнему госдолгу.