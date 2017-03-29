Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС . По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на сегодня он превышает $ 700 млн.

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — сказал министр.

Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил министр.

30 марта состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.

Сегодня же пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков подтвердил встречу глав Беларуси и России, которая пройдет 3 апреля, передает ТАСС . Песков заявил, что президенты обсудят существующие разногласия между Москвой и Минском.

Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81% , до 141,1 долларов за 1 тыс. куб. м. Ранее, при цене в 132 доллара за тысячу кубометров Беларусь платила 107 долларов.

Цена на газ для Беларуси рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Контрактная цена в 2016 году составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу кубов российского газа 107 долларов, а не 132.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов . Недавно министр энергетики Александр Новак заявил , что без оплаты долга за 2016-й и начало 2017 годов компромисса по газу с Беларусью не будет.