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Новак: Беларусь не готова погасить долг за газ в размере более 700 млн долларов

30.03.2017 17:16 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС. По его словам, Беларусь не готова погасить долг за газ, на сегодня он превышает $ 700 млн.

«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — сказал министр.

Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил министр.

30 марта состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.

Сегодня же пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков подтвердил встречу глав Беларуси и России, которая пройдет 3 апреля, передает ТАСС. Песков заявил, что президенты обсудят существующие разногласия между Москвой и Минском.

Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81%, до 141,1 долларов за 1 тыс. куб. м. Ранее, при цене в 132 доллара за тысячу кубометров Беларусь платила 107 долларов.

Цена на газ для Беларуси рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Контрактная цена в 2016 году составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу кубов российского газа 107 долларов, а не 132.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил, что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил, что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. По данным на 27 февраля 2017 года, сумма задолженности Минска перед Москвой за поставки российского газа составляла 600 миллионов долларов. Недавно министр энергетики Александр Новак заявил, что без оплаты долга за 2016-й и начало 2017 годов компромисса по газу с Беларусью не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по...

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