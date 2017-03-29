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Новак: Беларусь не готова погасить долг за газ в размере более 700 млн долларов
30.03.2017 17:16 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает
«Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами Российской Федерации и Белоруссии. Обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта», — сказал министр.
Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору, добавил министр.
30 марта состоялась встреча премьер-министров Беларуси и России Андрея Кобякова и Дмитрия Медведева.
Сегодня же пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков подтвердил встречу глав Беларуси и России, которая пройдет 3 апреля, передает
Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года
Цена на газ для Беларуси рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью.
Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Контрактная цена в 2016 году составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь
С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович
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Беларусь и Россия не смогли разрешить нефтегазовый спор, который тянется еще с прошлого года. Россия отмечает недостаточно конструктивную позицию Минска по...
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