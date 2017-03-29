МИНСК, 20 мар — Sputnik. Белорусско-российские переговоры по газовой тематике продолжатся, сторонам пока не удалось достигнуть договоренностей, завил в четверг глава Минэнерго России Александр Новак.

"Только что закончились переговоры по газовому вопросу между правительствами России и Беларуси, обсудили позиции сторон, еще раз сверили текущую ситуацию. К сожалению, не договорились окончательно об урегулировании конфликта", — заявил Новак.



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По его словам, не достигнуто договоренностей по газовой тематике из-за того, что Минск не соглашается оплатить долг.

"В первую очередь в результате того, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной существенных преференций как по цене, так и по срокам, по механизму формирования цены", — отметил министр.

Он напомнил, что белорусский накопленный долг составляет более 700 миллионов долларов.

Новак также отметил, что белорусская позиция по данному газовому конфликту "недостаточно конструктивная". Глава Минэнерго РФ подчеркнул, переговоры продолжаются и российская сторона надеется на то, что позиция Минска будет "более конструктивной".

В конце февраля текущего года вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что стороны близки к разрешению ситуации, связанной со спором двух стран в сфере поставок энергоресурсов. По его словам, протокол, в котором согласована траектория сближения цен на газ для Беларуси с российскими, уже на выходе, дело за политическими решениями на высшем уровне.