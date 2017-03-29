По данным украинского МИД, в апреле должна состоятся встреча Петра Порошенко и Александра Лукашенко. Это следует из сообщения пресс-службы ведомства о вручении копий верительных грамот новым послом Украины Игорем Кизимом заместителю главы МИД Беларуси Андрею Евдоченко.



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Евдоченко с Кизимом обсудили активизацию украинско-белорусских контактов на всех уровнях и важность «подготовки запланированной на апрель этого года» встречи двух президентов. Дипломаты также говорили об углублении двусторонней торговли.

— Было также обсуждено взаимодействие между посольством Украины в РБ и МИД Республики Беларусь по консульско-правовым вопросам и защите прав украинских граждан на территории Беларуси.

Неделю назад Александр Лукашенко и Петр Порошенко поговорили по телефону . Белорусский президент поприветствовал назначение нового посла Украины.

Последний раз президенты Украины и Беларуси встречались перед переговорами Нормандской четверки в Минске больше двух лет назад.

«Я хочу вас заверить, что мы будем все делать для того, чтобы у вас в стране, в нашем краю были мир и покой. Мы, по-моему, это уже доказали своими действиями. И на протяжении этого времени все, что мы обещали, перед вами, перед украинским народом выполняем. Знайте, что так будет и впредь», — подчеркнул тогда Лукашенко.