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Первый замглавы МИД: Отдача от усилий по созданию ЕАЭС пока недостаточна

30.03.2017 17:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Реальная отдача от потраченных усилий на создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока недостаточна. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко 30 марта на семинаре в Палате представителей на тему «Актуальные вопросы международной деятельности и развития межпарламентского сотрудничества Республики Беларусь».

«Как и в случае с Союзным государством, не решена самая главная проблема — по выравниванию на практике условий хозяйствования для всех стран экономического союза», — подчеркнул он.

По словам Евдоченко, на различных уровнях в России «то и дело принимаются различные нормативно-правовые акты, ограничивающие конкуренцию и направленные на вытеснение товаров из стран-партнеров с местного рынка». Как пример он привел «пресловутые» действия Россельхознадзора России.

Евдоченко сообщил, что пока не реализована инициатива Беларуси по выработке механизмов функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств — членов союза односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран. «В условиях действия ответных санкционных мер со стороны России, к которым мы все в целом относимся с пониманием, мы в течение более чем двух с половиной лет не смогли договориться по транзиту товаров в третьи страны», — отметил он.

«Мы, конечно, насколько это возможно, используем потенциал Евразийской экономической комиссии для того, чтобы бороться с барьерами, изъятиями, ограничениями, но как видите, только этого недостаточно», — подчеркнул первый замминистра.

Евдоченко также заявил, что сегодня в Европарламенте «постепенно возрастает» число сторонников сближения с Беларусью, а американские санкции «уже не определяют суть двусторонних отношений и не создают непреодолимых препятствий».

 
 
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"Не решена самая главная проблема - по выравниванию на практике условий хозяйствования для всех стран экономического союза", - подчеркнул Евдоченко.

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