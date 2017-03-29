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Газовый спор не решен: Беларусь не готова погасить долг
30.03.2017 18:08 — Новости Экономики | БДГ
Нефтегазовый спор остался неразрешенным: Беларусь не готова оплатить долг за газ, который сегодня превысил 700 млн долларов.
Об этом заявил 30 марта министр энергетики России Александр Новак журналистам, передает
Он отметил, что в ходе переговоров главы правительств России и Беларуси сверили показатели по нефтегазовым вопросам и не пришли к единому мнению. Таким образом, конфликт остался неурегулированным.
Но словам Новака, Россия отмечает, что позиция Минска по газовому спору недостаточно конструктивна.
В четверг состоялась встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и его российского коллеги Дмитрия Медведева в подмосковных Горках. Главы правительств намеревались обсудить на встрече вопросы в топливно-энергетической сфере с целью их урегулирования.
Кобяков упомянул о росте товарооборота между обеими странами и о том, что пришло самое время восстановить его до прежнего уровня. Но, по его словам, главным вопросом являются именно нефтегазовые разногласия.
Медведев, в свою очередь, предложил коллеге как раз поискать развязки проблем в топливно-энергетической сфере, напомнив, что ранее этого сделать не удалось. Он отметил, что готов обсуждать различные вопросы, но «с акцентировкой, конечно, на накопившиеся проблемы».
Он напомнил, что встреча глав правительств проходит в преддверии
Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных
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На сегодня Россия
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Нефтегазовый спор остался неразрешенным: Беларусь не готова оплатить долг за газ, который сегодня превысил 700 млн долларов.
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