Нефтегазовый спор остался неразрешенным: Беларусь не готова оплатить долг за газ, который сегодня превысил 700 млн долларов.

Об этом заявил 30 марта министр энергетики России Александр Новак журналистам, передает ТАСС .

Он отметил, что в ходе переговоров главы правительств России и Беларуси сверили показатели по нефтегазовым вопросам и не пришли к единому мнению. Таким образом, конфликт остался неурегулированным.

Но словам Новака, Россия отмечает, что позиция Минска по газовому спору недостаточно конструктивна.

В четверг состоялась встреча премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова и его российского коллеги Дмитрия Медведева в подмосковных Горках. Главы правительств намеревались обсудить на встрече вопросы в топливно-энергетической сфере с целью их урегулирования.

Кобяков упомянул о росте товарооборота между обеими странами и о том, что пришло самое время восстановить его до прежнего уровня. Но, по его словам, главным вопросом являются именно нефтегазовые разногласия.

Медведев, в свою очередь, предложил коллеге как раз поискать развязки проблем в топливно-энергетической сфере, напомнив, что ранее этого сделать не удалось. Он отметил, что готов обсуждать различные вопросы, но «с акцентировкой, конечно, на накопившиеся проблемы».

Он напомнил, что встреча глав правительств проходит в преддверии переговоров президентов России и Беларуси .

Напомним, что отношения Беларуси и России на почве нерешенных газовых проблем значительно испортились . Россия резко сократила поставки нефти в Беларусь в третьем квартале 2016 года: в целом снижение составило 2,3 млн тонн нефти за квартал (с 5,8 млн тонн до 3,5 млн). Из-за этого белорусские НПЗ снизили выпуск нефтепродуктов, что ударило по нефтезависимой экономике Беларуси. Российская компания «Роснефть» заключила контракт на поставку в Беларусь в 2017 году 10,2 млн тонн нефти.

Власти Беларуси вновь озаботились поиском замены российским нефтепродуктам: Лукашенко в сентябре 2016 года потребовал найти альтернативу российскому газу , повторив требование в начале 2017 года . О том, на какой стадии находятся сейчас белорусско-российские отношения в целом, да и нефтегазовый конфликт, можно судить по официального лидера обратиться в суд за сокращение поставок нефти.