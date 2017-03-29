Суд Ленинского района Могилева оправдал правозащитника Андрея Бондаренко, которого прокуратура обвиняла в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения». Судья Сергей Мазуров не усмотрел состава преступления в действиях правозащитника, у которого завтра истекает трехлетний тюремный срок за хулиганство. Об этом сообщает БелаПАН .



Андрей Бондаренко на суде. Фото из фейсбука Татьяны Ревяко

Основанием для возбуждения нового уголовного дела в отношении Бондаренко стали ранее наложенные дисциплинарные взыскания, которые не удалось оспорить в суде.

По данным администрации тюрьмы, где отбывал свой срок Бондаренко, он лежал на кровати в неразрешенное время и разговаривал на прогулке.

Сам Бондаренко утверждал, что на прогулке он машинально ответил на вопрос, из какой он камеры, а когда он лежал на кровати, лист с распорядком дня на тот момент в камере отсутствовал.

— До взыскания никаких требований и предупреждений о том, что я лежу в какое-то не то время ко мне никогда не поступало,— заявил Бондаренко.

Третье взыскание, которое фигурирует в деле — это плохо сделанные конверты и отсутствие доклада во время посещения сотрудником тюрьмы камеры Бондаренко 30 сентября, сообщает spring96.org .

По данным правозащитников, которые были в зале суда, в показаниях свидетелей были противоречия.

Адвокат Вадим Мушинский просил суд вынести оправдательный приговор. Выступая в прениях, он отмечал: из материалов дела следует, что за все вменяемые нарушения Бондаренко уже понес дисциплинарную ответственность. Если его еще раз за них накажут, это будет означать, что Бондаренко будет наказан дважды за одно и то же нарушение.

Кроме того, отметил адвокат, из материалов дела не следует, что его подзащитный злостно оказывал неповиновение требованиям тюремной администрации — наоборот, он всегда пытался исправиться, если ему делались какие-то замечания. «Обвинения высосаны из пальца», — заявил Мушинский.

Прокурор требовал приговорить Бондаренко к году тюрьмы и напомнил, что в период пребывания в шкловской колонии № 17 обвиняемый был поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям.

Андрей Бондаренко — директор частного информационно-просветительского учреждения «Платформ инновейшн», которое занимается проблемой соблюдения прав заключенных. В августе 2014 года он сам был осужден на три года лишения свободы. Бондаренко признан виновным в совершении хулиганства, злостного хулиганства и особо злостного хулиганства (части 1, 2 и 3 статьи 339 УК). Суд назначил Андрею Бондаренко наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии усиленного режима, но за счет амнистии срок был сокращен до трех лет. Некоторые политики и активисты и до сегодняшнего дня признавали Бондаренко политзаключенным, но эту позицию не разделяли большинство правозащитных организаций Беларуси. Но когда стало известно об уголовном деле по ч.2 ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения), правозащитники заявили о готовности признать Бондаренко политическим заключенным, если он получит новый тюремный срок.