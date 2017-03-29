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Правозащитник Бондаренко оправдан по новому уголовному делу и завтра выйдет на свободу
30.03.2017 16:48 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Ленинского района Могилева оправдал правозащитника Андрея Бондаренко, которого прокуратура обвиняла в «злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения». Судья Сергей Мазуров не усмотрел состава преступления в действиях правозащитника, у которого завтра истекает трехлетний тюремный срок за хулиганство. Об этом сообщает
Основанием для возбуждения
По данным администрации тюрьмы, где отбывал свой срок Бондаренко, он лежал на кровати в неразрешенное время и разговаривал на прогулке.
Сам Бондаренко утверждал, что на прогулке он машинально ответил на вопрос, из какой он камеры, а когда он лежал на кровати, лист с распорядком дня на тот момент в камере отсутствовал.
— До взыскания никаких требований и предупреждений о том, что я лежу в какое-то не то время ко мне никогда не поступало,— заявил Бондаренко.
Третье взыскание, которое фигурирует в деле — это плохо сделанные конверты и отсутствие доклада во время посещения сотрудником тюрьмы камеры Бондаренко 30 сентября, сообщает
По данным правозащитников, которые были в зале суда, в показаниях свидетелей были противоречия.
Адвокат Вадим Мушинский просил суд вынести оправдательный приговор. Выступая в прениях, он отмечал: из материалов дела следует, что за все вменяемые нарушения Бондаренко уже понес дисциплинарную ответственность. Если его еще раз за них накажут, это будет означать, что Бондаренко будет наказан дважды за одно и то же нарушение.
Кроме того, отметил адвокат, из материалов дела не следует, что его подзащитный злостно оказывал неповиновение требованиям тюремной администрации — наоборот, он всегда пытался исправиться, если ему делались какие-то замечания. «Обвинения высосаны из пальца», — заявил Мушинский.
Прокурор требовал приговорить Бондаренко к году тюрьмы и напомнил, что в период пребывания в шкловской колонии № 17 обвиняемый был поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к захвату заложников, нападению на администрацию и хулиганским проявлениям.
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Прокуратура обвиняла Бондаренко в "злостном неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения" и просила оставить его в тюрьме еще на год.
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