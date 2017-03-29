В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На выставке ISH концерн Grundfos продемонстрировал технологии будущего С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне прошла очередная международная выставка сантехники, технологий энергосбережения, водоснабжения, кондиционирования...

С 14 по 18 марта 2017 года во Франкфурте-на-Майне прошла очередная международная выставка сантехники, технологий энергосбережения, водоснабжения, кондиционирования воздуха и вентиляции ISH. Концерн GRUNDFOS представил передовые разработки и решения, а также современные технологии, доступные уже сейчас или в ближайшем будущем. Выставка ISH является крупнейшим профессиональным событием нашей отрасли. Мы всегда очень тщательно продумываем и разрабатываем план и организацию нашего участия. В этом году концерн Grundfos решил удивить посетителей необычным стендом, создав специальную зону, где демонстрировались технологии будущего, так называемая Innovation Area, комментирует Ольга Емельянова, руководитель отдела по связям с общественностью, GRUNDFOS, Россия. Зона делилась на три части. В первой были представлены уже существующие продукты и приложения GRUNDFOS, например, приложения Grundfos for Installers, Ecademy и Grundfos GO.Во второй секции Innovation Area с помощью интерактивных демомоделей можно было увидеть потенциал комплексных решений, что особенно актуально для специалистов по монтажу и домовладельцев. Наконец, в третьей части зоны ультрасовременные технологии дополненной реальности визуализировали преимущества GRUNDFOS.В общей сложности стенд GRUNDFOS на ISH 2017 занимал более 1100 квадратных метров, самую большую площадь за все годы участия концерна. Экспозиция GRUNDFOS включала такие флагманские продукты, как ALPHA3, MAGNA3, SCALA2, обновлённые двигатели MGE, а также решения для сегмента HVAC OEM.ISH представляет собой отличную площадку для прямой коммуникации с нашими клиентами. Мы хотим доказать заказчикам, что Grundfos является лучшим партнером в достижении их цели стать лидерами, комментирует Мортен Бах Йенсен, старший вице-президент по маркетингу и развитию продаж, GRUNDFOS.Знаковым событием в рамках участия концерна стал Grundfos Installer Championship. Специалисты по монтажу со всех концов Европы приехали во Франкфурт, чтобы выяснить, кто заслуживает звания лучшего. Главными критериями стали скорость и качество выполнения тестовых заданий в широком спектре решений концерна, которые являются неотъемлемой частью повседневной работы монтажников. Обладателем приза стал Барт Ян Маас из Нидерландов.Целью Grundfos Installer Championship является подтверждение компетенций монтажников. Их работа требует невероятного профессионализма и мастерства, и вполне естественно, что все они гордятся тем, что делают. Мы хотим выразить свое уважение и признательность профессии специалиста по монтажу, предоставляя возможность принять участие в нашем мероприятии и приобрести столь незабываемый опыт, продолжает Мортен Бах Йенсен.В 2017 году выставка ISH в очередной раз подтвердила звание ведущей в мире выставки решений для воды и энергии. На этот раз здесь побывало 200114 посетителей. Для сравнения, в 2015 году этот показатель составил 196777 человек и 2482 экспонента, 889 из Германии и 1593 из 61 страны мира.Площадь экспозиции составила 260 тысяч квадратных метров. ISH растет, приобретает статус международного события. Настроение в выставочных залах царило просто превосходное. Мы чрезвычайно довольны результатами и считаем их поистине выдающимися, заявил Вольфганг Марцин, президент и генеральный директор Frankfurt Messe.www.grundfos.ru