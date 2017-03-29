В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Клиентское мероприятие Caterpillar 3 апреля 2017 года состоится одно из важнейших в дорожно-строительной отрасли событий, семинар Эффективные технологии дорожного строительства 2017. Один из ведущих...

3 апреля 2017 года состоится одно из важнейших в дорожно-строительной отрасли событий, семинар Эффективные технологии дорожного строительства 2017. Один из ведущих мировых производителей землеройных и дорожно-строительных машин, компания Caterpillar, вместе с партнерами, это компании Trimble, Sitech, Бецема и Современный дорожный комплекс, представит современные технологические решения для всех этапов строительства и ремонта автомобильных дорог. Данные решения значительно увеличивают скорость, безопасность и качество производства работ, и, как следствие, прибыльность подрядных организаций, а также облегчают контроль работы всего парка машин. Основной целевой аудиторией мероприятия являются специалисты дорожно-строительной отрасли, заказчики, проектные организации, геодезические фирмы, дорожно-строительные университеты, строительные и горнодобывающие компании, дилеры Cat, специализированная пресса. Это мероприятие проводится уже в третий раз, в этом году почетными гостями семинара станут представители Федерального дорожного агентства России.В рамках семинара его участники смогут посетить шесть технологических площадок. Это, во-первых, введение в объемное проектирование асфальтобетонных смесей, методика SuperPave. Это, во-вторых, холодное фрезерование. Это, в-третьих, презентация техники SEM. Это, в-четвертых, автоматизация и контроль качества при производстве отделочных работ. Это, в-пятых, система интеллектуального уплотнения, MDP плюс картографирование. И это, в шестых, послепродажная поддержка, управление парком машин, восстановительные ремонты, CatConnect.После посещения технологических площадок участники соберутся на главной трибуне для демонстрации работ звеньев машин на всех этапах жизненного цикла автомобильной дороги, это строительство земляного полотна, обустройство асфальтобетонного покрытия, восстановление дорожной одежды. Будут представлены современные технологии cтабилизации грунта, уплотнения, непрерывной укладки асфальтобетонной смеси и восстановления дорожного покрытия.В демонстрационной части будут представлены новые модели техники Cat. Как-то, асфальтоукладчик AP655F, асфальтовый каток CB44B, грунтовый каток CS74B, дорожная фреза PM620, колесный экскаватор M320D2, экономичный гидравлический экскаватор 320D2GC, легендарные бульдозеры в новом исполнении D5R2 и D6R, экскаватор-погрузчик 428F2, а также техника бренда SEM, грейдер SEM919 и погрузчик SEM656D.После демонстрации техники гостям будут предоставлена возможность пообщаться со специалистами компаний Caterpillar, Trimble, Sitech, Бецема, СДК и представителями дилеров Cat, осмотреть и сфотографировать машины, а также получить ответы специалистов на все интересующие вопросы. Программа семинара завершится видеопрезентацией с обобщением представленных технологий и подведением итогов.www.cat.com