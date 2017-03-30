﻿ Калинин: Беларуси предлагают построить в Юго-Восточной Азии производство наподобие Гарлыкского ГОК. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калинин: Беларуси предлагают построить в Юго-Восточной Азии производство наподобие Гарлыкского ГОК

30.03.2017 22:25 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусским специалистам поступают предложения из Юго-Восточной Азии на строительство производств наподобие Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который был возведен ими в Туркменистане. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы планируем подобные проекты строить и в других странах. Я пока не называю, где, но уже есть предложения „Белкалию“, „Белгорхимпрому“ строить за рубежом. В Юго-Восточной Азии есть такие предложения», — сообщил Анатолий Калинин.

Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат — в 40 км от Гарлыкского ГОК. «У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений», — пояснил заместитель премьер-министра.

Лукашенко отправился торжественно запускать калийный проект в Туркменистан

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме того, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Газовый спор не решен: Беларусь не готова погасить долг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика