Белорусским специалистам поступают предложения из Юго-Восточной Азии на строительство производств наподобие Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который был возведен ими в Туркменистане. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы планируем подобные проекты строить и в других странах. Я пока не называю, где, но уже есть предложения „Белкалию“, „Белгорхимпрому“ строить за рубежом. В Юго-Восточной Азии есть такие предложения», — сообщил Анатолий Калинин.

Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат — в 40 км от Гарлыкского ГОК. «У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений», — пояснил заместитель премьер-министра.

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