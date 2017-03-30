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Калинин: Беларуси предлагают построить в Юго-Восточной Азии производство наподобие Гарлыкского ГОК
30.03.2017 22:25 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусским специалистам поступают предложения из Юго-Восточной Азии на строительство производств наподобие Гарлыкского горно-обогатительного комбината, который был возведен ими в Туркменистане. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Калинин, передает корреспондент БЕЛТА.
«Мы планируем подобные проекты строить и в других странах. Я пока не называю, где, но уже есть предложения „Белкалию“, „Белгорхимпрому“ строить за рубежом. В Юго-Восточной Азии есть такие предложения», — сообщил Анатолий Калинин.
Кроме того, добавил он, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат — в 40 км от Гарлыкского ГОК. «У них большие залежи, и там планируется построить еще один комбинат. Мы сейчас приступаем к переговорам. Будем смотреть в зависимости от цены и предложений», — пояснил заместитель премьер-министра.
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Кроме того, Туркменистан заинтересован в том, чтобы Беларусь построила еще один горно-обогатительный комбинат.
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