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Критикуешь — предлагай: архитектор переделал «Кемпински», спальники, Немигу и ул. Октябрьскую
31.03.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Мы много обсуждаем, как бы мог выглядеть Минск, что в нем плохо, а что хорошего. Антон предложил свой вариант улучшения некоторых мест столицы. Возможно, какие-то из его предложений вам понравятся. Мысли глобально — действуй локально, как говорится.
— Мы изучили, чего именно не хватает городу больше всего. Мы считаем, что в городе мало общественных мест для людей, где они могли бы взаимодействовать. При разработке концепции мы сделали упор на благоустройство, которое интегрируется с социальной функцией.
Если вы внимательно посмотрите на фотографии жилых дворов, то в нашей концепции мы предлагаем вообще отказаться от парковочных мест во дворе. Земля под солнцем должна использоваться для общественных зон, а для автомобилей можно создать подземные парковки.
Хочу отметить, что если все это благоустройство сделает город, то люди не будут ухаживать за ним и переживать за него. В идеале своим двором люди должны заниматься сами, чтобы они были заинтересованы в сохранении этого благоустройства. Если сами создатели и являются потребителями, тогда все сохраняется.
По концепции архитектора в каждом варианте очень много зелени. Но это не просто три дерева, а структурированные насаждения, распределенные по зданию и рядом с ним. По фото ул. Октябрьской архитектор хотел донести, что городу не хватает открытых кафе, террас, где бы люди могли проводить время.
— По поводу «Кемпински». Есть такая поговорка: «Любую архитектуру могут исправить деньги». Если мы раздробим фасад этого здания, добавим террас, насытим здание дополнительными функциями, возможно, это даст какой-то положительный эффект и сделает его не таким неприступным и смотрящимся, как крепость.
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Сколько в Минске архитекторов, столько и мнений о том, что что-то в столице да не так. После ряда критических статей с Антоном Гарустовичем, руководителем...
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