Мы много обсуждаем, как бы мог выглядеть Минск, что в нем плохо, а что хорошего. Антон предложил свой вариант улучшения некоторых мест столицы. Возможно, какие-то из его предложений вам понравятся. Мысли глобально — действуй локально, как говорится.

— Мы изучили, чего именно не хватает городу больше всего. Мы считаем, что в городе мало общественных мест для людей, где они могли бы взаимодействовать. При разработке концепции мы сделали упор на благоустройство, которое интегрируется с социальной функцией.

Если вы внимательно посмотрите на фотографии жилых дворов, то в нашей концепции мы предлагаем вообще отказаться от парковочных мест во дворе. Земля под солнцем должна использоваться для общественных зон, а для автомобилей можно создать подземные парковки.

Хочу отметить, что если все это благоустройство сделает город, то люди не будут ухаживать за ним и переживать за него. В идеале своим двором люди должны заниматься сами, чтобы они были заинтересованы в сохранении этого благоустройства. Если сами создатели и являются потребителями, тогда все сохраняется.