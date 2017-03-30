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13-14 апреля в Бишкеке пройдет встреча глав государств ЕАЭС
31.03.2017 09:33 — Новости Экономики | Tut.by
13-14 апреля в Бишкеке планируется проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом
В заседании ожидается участие президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.
Напомним, предыдущая встреча глав государств ЕАЭС состоялась 26 декабря в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси Александр Лукашенко на ней не присутствовал. На встрече президентами России, Казахстана, Армении и Кыргызстана был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Как
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На нее приглашен и Александр Лукашенко.
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