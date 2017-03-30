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13-14 апреля в Бишкеке пройдет встреча глав государств ЕАЭС

31.03.2017 09:33 — Новости Экономики | Tut.by  
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13-14 апреля в Бишкеке планируется проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана. 

В заседании ожидается участие президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Напомним, предыдущая встреча глав государств ЕАЭС состоялась 26 декабря в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси Александр Лукашенко на ней не присутствовал. На встрече президентами России, Казахстана, Армении и Кыргызстана был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси. 31 декабря стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта ТК ЕАЭС в качестве «основы для проведения переговоров». 

 
Теги: Минск
 
 
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На нее приглашен и Александр Лукашенко.

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