13-14 апреля в Бишкеке планируется проведение очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.

В заседании ожидается участие президентов Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Напомним, предыдущая встреча глав государств ЕАЭС состоялась 26 декабря в Санкт-Петербурге. Президент Беларуси Александр Лукашенко на ней не присутствовал. На встрече президентами России, Казахстана, Армении и Кыргызстана был подписан Таможенный кодекс ЕАЭС. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, из-за отсутствия на саммите Александра Лукашенко все документы, ранее полностью согласованные, после утверждения будут направлены в Минск на подпись президенту Беларуси. 31 декабря стало известно, что Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта ТК ЕАЭС в качестве «основы для проведения переговоров».