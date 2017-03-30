В ТРЦ Galleria Minsk до конца весны откроется около 15 новых магазинов и объектов быстрого питания, в том числе салон Nadine Milano и первый премиум-магазин «Милавицы».

К концу апреля торгово-развлекательный комплекс приблизится к 70-процентной заполняемости, сообщили его представители.

Наибольшее оживление ожидает первые этажи торговой галереи. Так, на первом ярусе появятся салон косметики L’occitane, часовой бутик Swiss Time и кофейня «Тише мыши» с кофе и бельгийскими вафлями. Этажом выше разместится магазин брендовой одежды Nadine Milano, а «Милавица» откроет первый премиум-магазин. Кроме того, Galleria Minsk пополнится обувным салоном Salamander, нейл-баром Beauty Launge и магазином детской одежды 4 Seasons.

В торговой галерее вскоре заработают крупные магазины одежды трех международных брендов. Фудкорт в свою очередь разбавят национальными блюдами из картофеля – первую точку откроет белорусский оператор фастфуда Kartoffel. Для посетителей на месте будут готовить запеченный картофель с различной начинкой.

ТРЦ Galleria Minsk активно заполняется торговыми операторами. Только за последние два месяца в нем открылись Undina, Sneakers, «Парфюмист», Igermann, Mattioli, «Мила» и др., а в зоне фудкорта заработала российская «Ташир Пицца».

«На текущий момент мы практически полностью сформировали пул арендаторов, однако многим из них требуется время на ремонт и обустройство магазинов. Высокий трафик посетителей, расположение в центре Минска и современная планировка привлекают торговых операторов из Беларуси, России, Турции и стран Евросоюза. Торговый центр планируется полностью заполнять до конца текущего года», – отметили в ТРЦ Galleria Minsk.

Напомним, ТРЦ Galleria Minsk площадью 54,5 тыс. кв.м представляет собой гигантский атриум с магазинами и ресторанами. Торговая галерея занимает 6 этажей, где для шоппинга предусмотрено 36 тыс. «квадратов». На верхнем ярусе организована крупнейшая в городе ресторанная зона Food and Beverage с ресторанами и фудкортом. Рядом с атриумом расположен многоуровневый паркинг для посетителей.