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В минских офисах "Белсата" проходят обыски

31.03.2017 10:29 — Новости Экономики | Tut.by  
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Милиция пришла с обысками в два минских офиса телеканала «Белсат», которые находятся у Академии наук и на улице Октябрьской. Об этом сообщил TUT.BY представитель телеканала в Беларуси Алексей Минченок. Минское ГУВД сообщает, что проводится проверка по факту «незаконного использования товарного знака «BELSAT». Это дело телеканал проиграл в Верховном суде Беларуси в 2014 году.


Коллаж: belsat.eu

Обыски начались примерно в 9.40 утра. Помещения, в которых проходят обыски, — это снятая квартира и офис.

По сообщению милиции, в начале марта 2017 года в Первомайское РУВД Минска поступило заявление от правообладателя товарного знака «BELSAT», который зарегистрирован гражданином Беларуси в 2001 году, «о систематическом нарушении его исключительных прав на объект интеллектуальной собственности».

— В результате проведенных проверочных мероприятий сотрудниками милиции установлен круг лиц, использующих указанный товарный знак в нарушение ст. 9.21 КоАП Республики Беларусь (Нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности). Для проведения необходимых процессуальных действий по местам их пребывания проведено изъятие аудио- и видеотехники, компьютерного оборудования.

(будет дополнено)

Телеканал «Белсат» существует с 2007 года, формально — как подразделение Польского телевидения и не имеет регистрации в Беларуси. Стабильно не получают аккредитации и журналисты этого телеканала. Один из них, Александр Борозенко, сейчас отбывает 15 суток ареста по статье о мелком хулиганстве. Телеканал вещает через спутник и в интернете.

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках какого дела - пока неизвестно, но у милиционеров есть санкция на обыск от прокуратуры.

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