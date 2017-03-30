— Более года цены предложения на квартиры на рынке были сильно завышены. Сегодня продавцы, наконец, осознали ситуацию. Многие из них выставляют на продажу квартиры по реальным рыночным ценам, — говорит Светлана Куделко, заместитель директора ООО « Твоя столица. Агентство недвижимости ».

Что касается реальных цен сделок, то, по словам эксперта, с середины прошлого года она балансирует на 1-2% от средней цены $1050/кв.м (порядка $40 на «квадрате»).

По $37-38 тыс. — берем

Павел Астапеня рассказывает, что сегодня покупателям интересна однокомнатная квартира стандартных потребительских качеств в спальном районе не дороже $37-38 тыс. Такое предложение они готовы рассматривать. В зависимости от месторасположения, ремонта при покупке речь может идти о скидке в размере $1000.

Быстро находят своих покупателей двухкомнатные стандартные «двушки» за $52-53 тыс.

Цены на квартиры, приближенные к центру города или к станциям метро, стоят несколько дороже.

В отличие от регионов, где покупатели уже потеряли интерес к центру, минчанам он еще интересен. Но квартиры в центре по сравнению со спальными районами стоят как минимум на 10% дороже.

Сегодня продавцам не стоит рассчитывать и на то, что приедут россияне и дорого купят их квартиры. Тенденция поменялась. Сейчас они чаще продают свои квартиры в Минске, нежели их покупают.

Что касается других иностранных граждан, то с ними проходят тоже единичные сделки.

В тренде — «двушки»

В последнее время наиболее популярными стали двухкомнатные квартиры. По мнению Павла Кузнецова, это произошло потому, что цены на них стали приближены к ценам на однокомнатные квартиры. Тот, кто раньше мог купить только «однушку», сегодня может позволить себе приобрести двухкомнатную квартиру.

Светлана Куделко также говорит о том, что по итогам первого квартала 2017 года лидерами продаж стали двухкомнатные квартиры небольшого метража. Цена квадратного метра на жилые помещения стандартных потребительских качеств составляет в среднем $1024.

Цена на однокомнатные квартиры стандартных потребительских качеств зафиксирована на отметке $1110/кв.м, на трех- и четырехкомнатные — порядка $1000/кв.м. Многокомнатные «хрущевки» и «брежневки» можно купить за $900-950/кв.м.

Спрос сохраняется, но предложение далеко впереди

Павел Астапеня говорит о том, что в январе и первой половине февраля, когда продавцы не соглашались уменьшать цены, покупательская активность была снижена. Но как только они стали более лояльными к покупателям, количество сделок сразу стало расти.