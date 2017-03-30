Беларусь не считает, что у нее накопился долг за поставленный российский газ. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Владислав Сычевич.



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«Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», — отметил официальный представитель белорусского правительства.

Напомним, глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил 30 марта о том, что белорусская сторона не готова погасить накопленный долг без предоставления российской стороной преференций как по цене, так и по срокам, механизму формирования цены. По словам Новака, накопленный долг Беларуси за газ составляет более $ 700 млн .

Российский газ для Беларуси с 1 января 2017 года подорожал на 6,81% , до 141,1 долларов за 1 тыс. куб. м. Ранее при цене в 132 доллара за тысячу кубометров Беларусь платила 107 долларов.

Цена на газ для Беларуси рассчитывается по контракту от 2014 года с учетом межправительственного соглашения между Россией и Беларусью.

Нефтегазовый конфликт между странами обострился в прошлом году после мирового падения цен на энергоносители. Минск назвал справедливой цену на поставляемый в Беларусь российский газ в размере 73 долларов за 1 тыс. кубометров. Россия до сих пор настаивала на соблюдении действующего контракта: цена Ямала плюс транзит, хранение и реализация на местном рынке. Контрактная цена в 2016 году составляла 132 доллара за 1000 кубометров. В начале февраля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь платит за тысячу кубов российского газа 107 долларов, а не 132.

С газовым вопросом увязано и сокращение поставок нефти в Беларусь. Вице-премьер России Аркадий Дворкович заявил , что Россия из-за недоплаты за поставки газа приняла решение о сокращении поставок нефти в Беларусь. Он также заявил , что урегулирование газового спора между Россией и Беларусью возможно в судебном порядке. Недавно министр энергетики Александр Новак заявил , что без оплаты долга за 2016-й и начало 2017 годов компромисса по газу с Беларусью не будет.