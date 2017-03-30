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Минск не признает долг за газ и упрекает Новака в пропаганде

31.03.2017 11:13 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар — Sputnik. Минск и Москва продолжат переговоры по газовому вопросу в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата, заявил в пятницу пресс-секретарь премьер-министра республики Владислав Сычевич. Вместе с тем он заявил, что белорусская сторона считает "неконструктивными" заявления министра энергетики России Александра Новака по итогам встречи глав правительств в минувший четверг.

Очередной раунд переговоров по газовому вопросу прошел в Москве: премьеры двух стран Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков осудили вопросы урегулирования нефтегазового спора.

Минск не признает долг за газ и упрекает Новака в пропаганде
© Sputnik Александр Астафьев
Председатель правительства РФ Д. Медведев встретился с премьер-министром Беларуси А. Кобяковым

По этой итогам встречи Новак отметил, что белорусская позиция по данному газовому конфликту "недостаточно конструктивная", а достигнуть договоренностей по газовой тематике не получилось из-за того, что Минск не соглашается оплатить долг в размере 700 миллионов долларов долг без предоставления российской стороной существенных преференций.

Минск не признает долг за газ и упрекает Новака в пропаганде
© Sputnik Андрей Александров
Новак: Беларусь и Россия не договорились по газовому вопросу

Пресс-секретарь главы белорусского правительства в свою очередь заявил журналистам в пятницу, что в Минске считают "неконструктивными заявление министра (Новака Sputnik), которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече". По его словам, "такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов".

"Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга", — сказал Сычевич.

 
Теги: Минск
 
 
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