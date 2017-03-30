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Какие изменения ждут Беларусь с 1 апреля

31.03.2017 11:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Наступление 1 апреля нового месяца по традиции принесет обычным белорусам подорожания.

В частности, на 2 копейки подорожают сигареты «Минск», «Минск 7», «Премьер», «Премьер 7», на 5 – Luckies, , «Магнат», «Магнат 7», Kent, Dunhill Blue и Dunhill Gold, на 6 - «Фэст», «Фэст 7». Camel Black  вырастет в цене на 20 копеек, Aroma Rich, Kiss и Richmond – на 5–10 копеек.

Кроме того, именно с 1 апреля подорожает на 5–9% большинство основных и дополнительных услуг мобильного оператора МТС. Вместе с тем абонентам некоторых тарифных планов с 1 апреля МТС предоставит скидки до конца лета 2017 года.

Базовая арендная величина вырастет на 1,6 рубля и составит 15,2 рубля. Она применяется в расчетах арендной платы за площади, находящиеся в госсобственности.

Снизятся с 1 апреля лишь экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты: ставка экспортной пошлины на сырую нефть - с 91 до 88,9 доллара за тонну, на прямогонный бензин - с 50 до 48,8, на товарные бензины — с 27,3 до 26,6.

 
Теги: Минск
 
 
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Наступление 1 апреля нового месяца по традиции принесет обычным белорусам подорожания.

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