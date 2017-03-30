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Беларусь назвала заявление Новака по газу «пропагандой»
31.03.2017 11:43 — Новости Экономики | БДГ
Белорусская сторона раскритиковала министра энергетики России Александра Новака, который прокомментировал накануне газовый спорт между двумя странами.
Как заявил
«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов», - отметил представитель белорусского ведомства.
Сычевич также отметил, что белорусская сторона заинтересована в скорейшем решении вопроса, но прі этом настаивает на соблюдении ее интересов.
«При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», - отметил пресс-секретарь. Он также добавил, что белорусская сторона отрицает неготовность погасить «так называемый долг перед Россией за газ», просто Беларусь «не рассматривает данные средства в качестве долга».
Напомним, что накануне министр энергетики России
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Белорусская сторона раскритиковала министра энергетики России Александра Новака, который прокомментировал накануне газовый спорт между двумя странами.
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