Белорусская сторона раскритиковала министра энергетики России Александра Новака, который прокомментировал накануне газовый спорт между двумя странами.

Как заявил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, опубликованное накануне сообщение главы российского Минэнерго про газовый спор с белорусской стороной и нежелание Беларуси погашать долг, больше похоже на пропаганду.

«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов», - отметил представитель белорусского ведомства.

Сычевич также отметил, что белорусская сторона заинтересована в скорейшем решении вопроса, но прі этом настаивает на соблюдении ее интересов.

«При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», - отметил пресс-секретарь. Он также добавил, что белорусская сторона отрицает неготовность погасить «так называемый долг перед Россией за газ», просто Беларусь «не рассматривает данные средства в качестве долга».