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Беларусь назвала заявление Новака по газу «пропагандой»

31.03.2017 11:43 — Новости Экономики | БДГ  
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Белорусская сторона раскритиковала министра энергетики России Александра Новака, который прокомментировал накануне газовый спорт между двумя странами.

Как заявил БЕЛТА пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, опубликованное накануне сообщение главы российского Минэнерго про газовый спор с белорусской стороной и нежелание Беларуси погашать долг, больше похоже на пропаганду.

«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече. Такое заявление больше похоже на пропаганду, чем на констатацию фактов», - отметил представитель белорусского ведомства.

Сычевич также отметил, что белорусская сторона заинтересована в скорейшем решении вопроса, но прі этом настаивает на соблюдении ее интересов.

«При этом белорусская сторона настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 года межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение», - отметил пресс-секретарь. Он также добавил, что белорусская сторона отрицает неготовность погасить «так называемый долг перед Россией за газ», просто  Беларусь «не рассматривает данные средства в качестве долга».

Напомним, что накануне министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам о том, что газовый спор между Россией и Беларусью по-прежнему не решен, так как наша страна заняла неконтруктивную позицию и отказывается выплачивать накопившийся долг. На сегодня Россия требует у Беларуси оплаты долгов по поставкам газа, Беларусь долг не признает. Конфликт перешел в политико-психологическую стадию, говорят эксперты и напоминают, что экономика в белорусско-российских отношениях от политики не отделима.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская сторона раскритиковала министра энергетики России Александра Новака, который прокомментировал накануне газовый спорт между двумя странами.

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