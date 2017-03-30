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Внешний госдолг Беларуси стал меньше на $28,4 млн

31.03.2017 12:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 марта снизился с начала года на 28,4 миллиона долларов, сообщили Sputnik в пятницу в Минфине республики.

Внешний госдолг Беларуси стал меньше на ,4 млн
© Фото: Министерство финансов РБ
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Согласно данным Минфина, госдолг Беларуси на 1 марта 2017 года составил 35,5 миллиарда рублей и уменьшился по сравнению с началом текущего года на 1,5 миллиарда (на 4,1%).

"Внешний государственный долг по состоянию на 1 марта составил 13,6 миллиарда долларов США, уменьшившись с начала года на 28,4 миллиона долларов с учетом курсовых разниц, или на 0,2%", – рассказали в Минфине.

В январе-феврале страна привлекла внешние госзаймы на сумму в 111,2 миллиона долларов, из них 71 миллион – от правительства и банков РФ, 21,2 миллиона – из Международного банка реконструкции и развития, 16,9 – из банков Китая и 2,1 миллиона – из Европейского банка реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка.

Как отметили в Минфине, погашение внешнего государственного долга с начала 2017 года составило 184,8 миллиона долларов, из них большая часть пошла банкам Китая и правительству России, а еще 7,3 миллиона – в МБРР.

"Внутренний государственный долг по состоянию на 1 марта 2017 года составил 9,8 миллиарда рублей, уменьшившись с начала года на 0,4 миллиарда рублей с учетом курсовых разниц, или на 3,9%", – добавили в ведомстве.

С начала этого года было размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 105,4 миллиона долларов, добавили в Минфине. Погашено было валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 173 миллиона долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Государственный долг республики с начала года снизился на полтора миллиарда рублей, или на 4,1%.

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