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Вместе с президентом Туркменистана Лукашенко открыл горно-обогатительный комбинат

31.03.2017 12:21 — Новости Экономики | Tut.by  
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Гарлыкский горно-обогатительный комбинат начал работу в Туркменистане. На его открытии присутствовал Александр Лукашенко со своим туркменистанским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

В торжественной обстановке политики перерезали ленту и нажали символическую кнопку запуска работ, изучили возможности предприятия и оставили записи в книге почетных гостей.

«Введение в строй с участием белорусских специалистов Гарлыкского горно-обогатительного комбината, воплотившего лучшие решения и самые передовые технологии, является ярким примером плодотворного сотрудничества наших государств», — говорится в записи Александра Лукашенко.

Выступая на церемонии открытия, президент Беларуси заявил, что Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе.

«Вместе мы реализовали грандиозный проект, который принес ощутимую пользу нашим народам. Желаю вам, чтобы вы осуществили свои планы по строительству еще двух таких комплексов и чтобы Туркменистан стал флагманом калийного производства во всем Центрально-Азиатском регионе», — сказал Александр Лукашенко.

Отмечается, что строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината задало новую скорость реализации подобных объектов на постсоветском пространстве. За 5 лет был пройден путь от геологических изысканий до выпуска первой партии удобрений. При этом, по словам Лукашенко, без потери качества и темпов удалось удержать «беспрецедентную для подобных объектов» стоимость строительства.

Первую партию продукции Туркменистан направил в соседний Афганистан. Президент Беларуси выразил уверенность, что сегодняшнее событие окажет большое влияние на экономику Туркменистана. Постепенно появятся 2 тысячи рабочих мест на самом комбинате, а затем потребуются трудовые ресурсы в смежных сферах — снабжении, логистике, сбыте.

Существенный импульс к развитию получит аграрный комплекс страны. Имея доступ к собственным калийным удобрениям, сельскохозяйственная отрасль сможет повысить конкурентоспособность продукции на внешних рынках, увеличить доходы от экспорта.

«Принципиально важно, что в белорусско-туркменских отношениях появляется направление, где наши страны смогут и дальше сотрудничать, взаимно обогащая друг друга», — констатировал глава Беларуси.

 
 
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В запуске комбината участвовали белорусские специалисты.

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