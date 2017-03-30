Брест – это не просто провинциальный городок на Юго-Западе Беларуси, а один из главных туристических уголков страны.

Растет поток желающих посетить город на Буге из-за пределов страны: русские, украинцы, поляки все чаще выбирают Брест для проведения каникул.

И это не удивительно: 1000-летняя история, музеи и уникальная природа – все это позволило Брестчине попасть в топ-6 рейтинга лучших городов Восточной Европы для семейного туризма, который издает туристический ресурс Argophilia.

В последние годы Брест туристический – это уже не просто отправная точка для желающих посетить Беловежскую пущу, а самодостаточный туристический центр. Самое популярное место, конечно, – музеи Брестской крепости, можно посетить руины воинской славы героев ВОВ и преклониться перед их подвигом. Как говорят: «Кто не знает своей истории – не имеет будущего».

Но не одной крепостью живет туризм Бреста. Есть еще уникальный музей железнодорожной техники, где все экспонаты действующие, «Зимний сад» БрГУ им. Пушкина. Еще одно излюбленное место у горожан и туристов – аллея фонарей, многочисленные ретро-фонари и памятники которой, делают ее лучшим местом для прогулок, наверное, во всей Беларуси.

Из минусов посещения Брестчины можно указать только на недостаточное развитие туристической и развлекательной инфраструктуры. Но в последнее время власти активно работают над их совершенствованием.

Строятся новые гостиницы и кафе, а пока легко можно найти нужное жилье у частных собственников, например, с помощью ведущего сервиса Booking.com. На главном интернет-ресурсе города всегда можно узнать последние новости Бреста , узнать о предложениях и ценах на рынке туристической недвижимости.

Вы можете планировать поездку в страны ЕС через Брест, ведь близость города к границе делает его идеальным транзитным пунктом, – стоит непременно выделить несколько дней для ознакомления с Брестом. Посетив его однажды, вы, непременно, захотите сюда вернуться.