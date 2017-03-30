30 марта активисты демсил обсудили с местными властями резолюции митинга, которые были приняты 25 марта в Бресте.



День Воли в Бресте 25 марта 2017 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Одной из тем встречи стал вопрос создания общественного совета при горисполкоме для защиты прав и отстаивания интересов жителей города.

«Это мировая практика, когда представители общественности выражают свою позицию при принятии того или иного решения органами власти. Пока мы договорились, что совместно с горисполкомом разрабатываем Положение о работе Совета» — отметил председатель Брестской областной организации партии БНФ Дмитрий Шиманский.

Также обсуждался вопрос расширения списка разрешенных для проведения массовых мероприятий мест.

«В частности, мы предлагаем принять решение об определении постоянного места проведения митингов — площадь Свободы, постоянного места для проведения пикетирования — улица Советская (пешеходная часть), демонстраций, шествий — проспект Машерова (от пересечения с бульваром Космонавтов), до пересечения с ул. Советская, ул. Советская, ул. Буденного, площадь Свободы» — сообщил председатель Брестской областной организации БСДП, руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.

В беседе с TUT.BY Дмитрий Шиманский отметил, что данные инициативы сейчас находятся в стадии рассмотрения. По его словам, в скором времени представители региональных демсил направят в горисполком заявку на проведение митинга, во время которого активисты планируют отчитаться о результатах их встреч с местными властями.

25 марта в Бресте прошли разрешенные властями мероприятия , посвященные празднованию Дня Воли. В них приняло участие около 500 человек. Участники акции прошли маршем по центру города и провели на площади Свободы митинг, на котором приняли пять резолюций. В них содержались требования о проведении свободных и справедливых выборов в парламент, об отмене декрета № 3 и освобождении людей, которые были задержаны за участие в «Маршах нетунеядцев». В одной из резолюций также предлагалось вернуть в социальный трудовой стаж периодов отпуска по уходу за ребенком, учебы в вузах, службы в вооруженных силах.