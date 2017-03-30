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В Бресте активисты демсил предложили властям создать общественный совет при горисполкоме
31.03.2017 12:30 — Новости Экономики | Tut.by
30 марта активисты демсил обсудили с местными властями резолюции митинга, которые были приняты 25 марта в Бресте.
Одной из тем встречи стал вопрос создания общественного совета при горисполкоме для защиты прав и отстаивания интересов жителей города.
«Это мировая практика, когда представители общественности выражают свою позицию при принятии того или иного решения органами власти. Пока мы договорились, что совместно с горисполкомом разрабатываем Положение о работе Совета» — отметил председатель Брестской областной организации партии БНФ Дмитрий Шиманский.
Также обсуждался вопрос расширения списка разрешенных для проведения массовых мероприятий мест.
«В частности, мы предлагаем принять решение об определении постоянного места проведения митингов — площадь Свободы, постоянного места для проведения пикетирования — улица Советская (пешеходная часть), демонстраций, шествий — проспект Машерова (от пересечения с бульваром Космонавтов), до пересечения с ул. Советская, ул. Советская, ул. Буденного, площадь Свободы» — сообщил председатель Брестской областной организации БСДП, руководитель организации «За свой город» Игорь Масловский.
В беседе с TUT.BY Дмитрий Шиманский отметил, что данные инициативы сейчас находятся в стадии рассмотрения. По его словам, в скором времени представители региональных демсил направят в горисполком заявку на проведение митинга, во время которого активисты планируют отчитаться о результатах их встреч с местными властями.
25 марта в Бресте
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Представители демсил направят в горисполком заявку на проведение митинга, во время которого активисты предоставят людям отчет о результатах их встреч с местными...
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