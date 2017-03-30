Суд Советского района Минска принял решение арестовать сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца на 10 суток за участие в акции в защиту Куропат . Решение вынесла 31 марта судья Мария Федорова.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Политик предполагал, что его будут судить за участие в митинге на стройплощадке 3 марта. Однако протокол в его отношении составлен по событиям 24 февраля — в этот день активист «Молодого фронта» Сергей Пальчевскимй приковал себя наручниками к МАЗу и лег под машину строителей.

Северинец ходатайствовал об отводе судьи и о ведении процесса по-белорусски, однако его ходатайства были отклонены.

Согласно милицейскому протоколу об административном правонарушении по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия), сопредседатель БХД 24 февраля с 15.10 до 17.40 принял активное участие в несанкционированной акции возле стройплощадки на улице Мирошниченко, 49.

Северинец своей вины не признал. Он сказал, что акция в защиту Куропат была вызвана незаконными, по его мнению, строительными работами в бывшей охранной зоне урочища, сообщил, что активисты демсил в связи с этим обращались в прокуратуру, Мингорисполком и Министерство культуры. Северинец подчеркнул, что в защите Куропрат приняли участие «сотни людей со всей Беларуси, оттуда была вывезена техника и строительные материалы». «Теперь даже государство сказало спасибо тем людям, которые остановили незаконное строительство. После этого заговорили о мемориализации Куропат», — отметил он.

Свидетелями по делу проходили строители Сивый и Чайка. Оба они в суд не явились. Судья зачитала их показания во время опроса милиционерами. По словам Сивого, 24 февраля около стройплощадки «появились оппозиционно настроенные люди — от 6 до 30 человек», которые «препятствовали нормальной работе строительной техники, бросались на нее и приковывали себя наручниками, высказывали угрозы и оскорбления в адрес строителей». По словам судьи, аналогичные показания дал и второй свидетель, но их зачитывать не стали.

Несмотря на неявку свидетелей, судья вынесла обвинительное решение. Политик прокомментировал его так: «В Куропатах дело уже абсолютно ясное и очевидное. Государство говорит о мемориализации — дают 10 суток. У меня одна догадка, что Россия разработала программу для режима Лукашенко: разгромить канал „Белсат“, пересажать патриотов. Это все позорно и не имеет отношение ни к закону, ни к здравому смыслу».

После оглашения решения Северинец задержан не был. Исполнять решение суда поручено УВД Фрунзенского района Минска. «Попробуем добраться до дома», — сказал Северинец, после чего беспрепятственно покинул здание суда.

Напомним, по трое суток ареста за участие в пикете по защите Куропат уже получали лидер незарегистрированного в Беларуси «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и активист Сергей Пальчевский . Лагерь защитников Куропат простоял возле спорной площадки 15 дней. После того как застройщик вывез с объекта всю технику и дал обещание, что не будет ничего строить в бывшей охранной зоне, активисты свернули оборону . Главный вопрос у протестующих был к законности стройки. Городские власти продали участок на аукционе в 2013 году, хотя в то время территория входила в охранную зону Куропат — места массового захоронения жертв сталинских репрессий. Но в 2014-м площадку исключили из реестра.