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Как банки стали "риелторами"

31.03.2017 15:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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В 2016 году передача в аренду коммерческой недвижимости стала одним из основных направлений деятельности ряда банков. Об этом говорится в годовом отчете Нацбанка по результатам проведенных проверок в банковской системе Беларуси.


«Многими банками в течение длительного времени осуществлялась передача в аренду коммерческой недвижимости, принятой в счет погашения задолженности по кредитам и операциям кредитного характера. Однако активный поиск покупателей не осуществлялся», говорится в отчете, направленном в Ассоциацию белорусских банков.

При этом «в ряде случаев реализация имущества осуществлялась бывшим должникам (кредитополучателям), которые не обеспечили своевременного исполнения обязательств перед банком и передали данное имущество в качестве погашения задолженности».

Уровень кредитного риска в большинстве проверенных банков признан «высоким». Он обусловлен как «негативным влиянием макроэкономических факторов, так и недостатками в построении и функционировании системы управления кредитным риском».

Банками широко применялась практика искусственного улучшения качества кредитных портфелей путем «систематического изменения промежуточных сроков погашения основного долга и предоставления длительных отсрочек по уплате процентов, рефинансирования кредитов с наступающим сроком погашения, в том числе за счет выкупа эмитированных кредитополучателем ценных бумаг», пишет регулятор.

Кроме того, у банкиров «был ненадлежащий анализ достаточности у клиента денежных потоков, необходимых для исполнения обязательств в соответствии с действующими кредитными договорами и запрашиваемым финансированием.

Плюс ко всему имелись случаи «скрытого финансирования отдельными банками аффилированных лиц путем предоставления им авансов, предварительных оплат и обеспечительных платежей по заключенным с ними договорам».

Справедливости ради стоит сказать, что ранее банкиры жаловались, что кредитование некоторых знакомых объектов осуществлялось по указке сверху.

«Баловались» банкиры и со своей собственной недвижимостью. Контролеры из Нацбанка установили факты аренды офисов, используемых банками, по стоимости существенно превышающих стоимость аналогичных помещений. При этом условия договоров составлены таким образом, что в случае одностороннего отказа от аренды банк вынужден выплатить арендодателю сумму, в несколько раз превышающую стоимость арендуемых помещений. Выявлены случаи аренды помещений, площадь которых значительно превышала объемы, необходимые для нормального функционирования банков. При этом указанные операции совершались с аффилированными лицами и не способствовали повышению доходности банка и росту капитала, говорится в отчете регулятора.

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Теги: Минск
 
 
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В 2016 году передача в аренду коммерческой недвижимости стала одним из основных направлений деятельности ряда банков.

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