МИНСК, 31 мар – Sputnik. Совет министров и Национальный банк приняли совместное постановление, которым утверждена стратегия по развитию в Беларуси до 2020 года финансового рынка, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik / Виктор Толочко Ставка рефинансирования в апреле снижается до 14% годовых

Целями стратегии определены качественная трансформация финрынка, повышение стабильности и эффективности, что должно способствовать росту экономики Беларуси и благосостояния ее населения.

В плане мероприятий – более 50 позиций, среди них – повышение защищенности банков-кредиторов, сокращение участия банков в директивном кредитовании, развитие системы жилищных строительных сбережений и инвестиционного банкинга и либерализация валютной системы страны.

"Итогом в среднесрочной перспективе будет решение проблемы "плохих" долгов в банковском секторе, постепенный отказ от директивного кредитования, внедрение продуктов и практик, основанных на рыночной логике, содействие конкуренции", – отмечается в постановлении.

Ожидается, что принимаемые меры снизят степень доминирования банковского сектора на финансовом рынке и обеспечат его структурную сбалансированность.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.