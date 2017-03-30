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Совмин определил стратегию развития финрынка Беларуси до 2020 года

31.03.2017 15:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мар – Sputnik. Совет министров и Национальный банк приняли совместное постановление, которым утверждена стратегия по развитию в Беларуси до 2020 года финансового рынка, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе белорусского правительства.

Совмин определил стратегию развития финрынка Беларуси до 2020 года
© Sputnik / Виктор Толочко
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Целями стратегии определены качественная трансформация финрынка, повышение стабильности и эффективности, что должно способствовать росту экономики Беларуси и благосостояния ее населения.

В плане мероприятий – более 50 позиций, среди них – повышение защищенности банков-кредиторов, сокращение участия банков в директивном кредитовании, развитие системы жилищных строительных сбережений и инвестиционного банкинга и либерализация валютной системы страны.

"Итогом в среднесрочной перспективе будет решение проблемы "плохих" долгов в банковском секторе, постепенный отказ от директивного кредитования, внедрение продуктов и практик, основанных на рыночной логике, содействие конкуренции", – отмечается в постановлении.

Ожидается, что принимаемые меры снизят степень доминирования банковского сектора на финансовом рынке и обеспечат его структурную сбалансированность.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 
Теги: Минск
 
 
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В плане мероприятий стратегии – более 50 позиций, в том числе либерализация валютной системы страны.

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