​Беларусь стала «перевалочной базой» для поставок санкционных продуктов из Европы в Россию после введения на них эмбарго. Об этом сегодня на коллегии Россельхознадзора заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, передает РБК .





«Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России», — сказал Ткачев, назвав подобную политику белорусских властей «стремлением ​стать входными воротами, или, если угодно, задней дверью, российского рынка». «Это большой соблазн в обход ограничений для ряда западных стран ввезти к нам санкционную продукцию», — подчеркнул министр.

По его словам, с момента введения продэмбарго в 2014 году Беларусь заняла свыше 15% импортного рынка России. Еще в 2012 году доля поставок продукции из этой страны не превышала 1%, подчеркнул министр.

По данным Минсельхоза, из 1 млн т плодоовощной продукции, ввезенной в 2016 году из Беларуси, лишь 60% было произведено на территории республики, 40% — в третьих странах, в том числе тех, в отношении которых действуют российские контрсанкции.​ Например, речь идет о яблоках и грибах из Польши , различных овощах из Голландии, Бельгии, Франции и других европейских стран, перечислил министр.

В данных условиях перед Россельхознадзором «стоят серьезные задачи по дальнейшему пресечению нелегального импорта в Россию санкционных товаров», подчеркнул министр. По его словам, сейчас для решения данной проблемы на участках границы с Беларусью и Казахстаном работают более 40 временных контрольных ветеринарных пунктов.

Ранее о том, что в Россию из Беларуси «идет контрабанда» под видом так называемых товаров прикрытия​​, неоднократно заявлял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, впоследствии ставший персоной нон-грата в Беларуси.

Все усилия Россельхознадзора в данном направлении «абсолютно оправданны», заявил министр Ткачев на текущей коллегии, напомнив, что Беларусь является основным поставщиком для России, экспортируя в год до 7 млн т молочной продукции — это четверть российского рынка. Отсутствие контроля за ввозимой продукцией поставит под удар работу отечественных производителей, пояснил министр свою позицию.

Стоит сказать, что в начале февраля Александр Ткачев, выступая на съезде российского Национального союза производителей молока «Союзмолоко», заявил о « большом уважении к коллегам из Беларуси ». «Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться и в ближайшие 5−7 лет двигаться в этом направлении. Поэтому задача — перевооружать наше производство [молока]», — сказал Ткачев.