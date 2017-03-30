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У главы Минсельхоза РФ Беларусь резко превратилась из "маяка для ориентации" в перевалочную базу

31.03.2017 15:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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​Беларусь стала «перевалочной базой» для поставок санкционных продуктов из Европы в Россию после введения на них эмбарго. Об этом сегодня на коллегии Россельхознадзора заявил министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, передает РБК.


«Белоруссия воспользовалась преимуществами зоны свободной торговли на территории Евразийского союза и в короткий срок стала крупнейшей перевалочной базой санкционной продукции на территорию России», — сказал Ткачев, назвав подобную политику белорусских властей «стремлением ​стать входными воротами, или, если угодно, задней дверью, российского рынка». «Это большой соблазн в обход ограничений для ряда западных стран ввезти к нам санкционную продукцию», — подчеркнул министр.

По его словам, с момента введения продэмбарго в 2014 году Беларусь заняла свыше 15% импортного рынка России. Еще в 2012 году доля поставок продукции из этой страны не превышала 1%, подчеркнул министр.

По данным Минсельхоза, из 1 млн т плодоовощной продукции, ввезенной в 2016 году из Беларуси, лишь 60% было произведено на территории республики, 40% — в третьих странах, в том числе тех, в отношении которых действуют российские контрсанкции.​ Например, речь идет о яблоках и грибах из Польши, различных овощах из Голландии, Бельгии, Франции и других европейских стран, перечислил министр.

В данных условиях перед Россельхознадзором «стоят серьезные задачи по дальнейшему пресечению нелегального импорта в Россию санкционных товаров», подчеркнул министр. По его словам, сейчас для решения данной проблемы на участках границы с Беларусью и Казахстаном работают более 40 временных контрольных ветеринарных пунктов.

Ранее о том, что в Россию из Беларуси «идет контрабанда» под видом так называемых товаров прикрытия​​, неоднократно заявлял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, впоследствии ставший персоной нон-грата в Беларуси.

Все усилия Россельхознадзора в данном направлении «абсолютно оправданны», заявил министр Ткачев на текущей коллегии, напомнив, что Беларусь является основным поставщиком для России, экспортируя в год до 7 млн т молочной продукции — это четверть российского рынка. Отсутствие контроля за ввозимой продукцией поставит под удар работу отечественных производителей, пояснил министр свою позицию.

Стоит сказать, что в начале февраля Александр Ткачев, выступая на съезде российского Национального союза производителей молока «Союзмолоко», заявил о «большом уважении к коллегам из Беларуси». «Они показали нам мастер-класс. Это маяк, на который мы должны ориентироваться и в ближайшие 5−7 лет двигаться в этом направлении. Поэтому задача — перевооружать наше производство [молока]», — сказал Ткачев.

 
 
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​Беларусь стала "перевалочной базой" для поставок санкционных продуктов из Европы в Россию после введения на них эмбарго.

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Ткачев: Беларусь крупнейшая перевалочной базой санкционной продукции
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