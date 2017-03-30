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В Бресте активистку Наталью Папкову вновь отправили "на сутки" за марш нетунеядцев
31.03.2017 16:12 — Новости Экономики | Tut.by
31 марта суд Ленинского района Бреста рассмотрел административный материал в отношении активистки «Молодой Беларуси» Натальи Папковой.
Женщина вновь предстала перед судом за участие в несанкционированном «марше нетунеядцев». На этот раз речь шла об акции, которая прошла в Бресте 19 февраля.
Суд признал активистку виновной в нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч.1 ст. 23.34 КоАП) и назначил 5 суток ареста, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин, который присутствовал на заседании.
Наталью Папкову
Затем активистку «Молодой Беларуси»
24 марта в суде Ленинского района города Бреста
После освобождения, 29 марта, брестскую активистку Наталью Папкову задержали на выходе из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста и отвезли на психиатрическую экспертизу,
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Суд признал активистку виновной в нарушении порядка проведения массового мероприятия.
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