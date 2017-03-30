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В Бресте активистку Наталью Папкову вновь отправили "на сутки" за марш нетунеядцев

31.03.2017 16:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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31 марта суд Ленинского района Бреста рассмотрел административный материал в отношении активистки «Молодой Беларуси» Натальи Папковой.


Женщина вновь предстала перед судом за участие в несанкционированном «марше нетунеядцев». На этот раз речь шла об акции, которая прошла в Бресте 19 февраля.

Суд признал активистку виновной в нарушении порядка проведения массового мероприятия (ч.1 ст. 23.34 КоАП) и назначил 5 суток ареста, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин, который присутствовал на заседании.

Наталью Папкову ранее задерживали 3 марта после второго несанкционированного «Марша нетунеядцев», который прошел 26 февраля в Бресте. Выходные она провела в психиатрическом стационаре областного психоневрологического диспансера, а в понедельник, 6 марта, ее выпустили.

Затем активистку «Молодой Беларуси» задержали 22 марта на железнодорожном вокзале. В тот день Наталья Папкова собиралась ехать в Минск, чтобы принять участие в несанкционированной акции ко Дню Воли.

24 марта в суде Ленинского района города Бреста рассмотрели материалы дела об административном правонарушении в отношении Натальи Папковой за участие в несанкционированном «марше нетунеядцев», который прошел в Бресте 12 марта, и назначили 7 суток ареста.

После освобождения, 29 марта, брестскую активистку Наталью Папкову задержали на выходе из изолятора временного содержания Ленинского РОВД Бреста и отвезли на психиатрическую экспертизу, сообщает лишенный регистрации белорусскими властями правозащитный центр «Весна». Затем на нее составили протокол за участие в несанкционированном мероприятии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Суд признал активистку виновной в нарушении порядка проведения массового мероприятия.

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