МИНСК, 31 мар — Sputnik, Алексей Стефанов. В газовом споре между Москвой и Минском с юридической точки зрения права Россия, заявил руководитель Центра постсоветских исследований Института экономики РАН, доктор экономических наук Леонид Вардомский.



© Sputnik Ю. Иванов Минск не признает долг за газ и упрекает Новака в пропаганде

Минск и Москва продолжают за столом переговоров искать компромисс по газовому вопросу. Очередной раунд в минувший четверг завершился безрезультатно, при этом российская сторона подчеркивает, что договоренностей по газовой тематике не достигнуто из-за того, что Минск не соглашается оплатить накопленный долг за газ в размере 700 миллионов долларов. Беларусь в очередной раз заявила, что не рассматривает данные средства в качестве долга.

"У каждой стороны есть своя правда. Но с точки зрения юридического оформления договоренностей, конечно, права Россия", — сказал Вардомский.

По его словам, Москва действует в рамках тех контрактов, которые были заключены, а не в рамках "некой гипотезы, как должно было бы быть между союзниками".

"Всем миром правят контракты, документы, бумаги, скрепленные подписями и печатями", — продолжил эксперт.

Он подчеркнул, что "установление цены (на газ в 2016 году — ред.) со стороны Минска было сделано "явочным порядком" — это, конечно, более слабая позиция". По словам Вардомского, "стороны зашли в определенный тупик, и кто-то должен уступить".

"Да, у Беларуси сложное финансовое положение, денег у них нет. Но как-то же можно оформить эту задолженность. При желании всегда можно найти способ разрешить ситуацию, четко показать, что будет дальше", — считает экономист.

Нефтегазовый спор России и Беларуси длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ и в одностороннем порядке стал платить за него по меньшей цене. Москва в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в Беларусь, связав это как с недоплатой за газ, так и с недопоставками нефтепродуктов в РФ.