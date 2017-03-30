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"Ругался матом" в РУВД. Еще один журналист "Белсата" пойдет под суд
31.03.2017 18:09 — Новости Экономики | Tut.by
Оператор «Белсата» Александр Любенчук был задержан сегодня при обыске в одном из офисов телеканала в Минске. Позже на него был составлен протокол за мелкое хулиганство. Журналист якобы ругался матом прямо в Первомайском РУВД,
В РУВД журналиста продержали около пяти часов. Выходные он проведет в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Суд будет в понедельник.
15 суток ареста сейчас отбывает коллега Любенчука по «Белсату» Александр Борозенко. Его, напомним,
Обыски в минских офисах «Белсата» с изъятием техники и аппаратуры
На телеканале неожиданное внимание правоохранителей связывают с освещением журналистами «Белсата» акций протеста в Беларуси.
Телеканал «Белсат» существует с 2007 года, формально — как подразделение Польского телевидения и не имеет регистрации в Беларуси. Стабильно не получают аккредитации и журналисты этого телеканала. Телеканал вещает через спутник и в интернете.
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Оператор "Белсата" Александр Любенчук был задержан сегодня при обыске в одном из офисов телеканала в Минске.
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