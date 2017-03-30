Оператор «Белсата» Александр Любенчук был задержан сегодня при обыске в одном из офисов телеканала в Минске. Позже на него был составлен протокол за мелкое хулиганство. Журналист якобы ругался матом прямо в Первомайском РУВД, сообщает сайт «Белорусской ассоциации журналистов». В отличие от большинства журналистов «Белсата» Любенчук имел аккредитацию на работу в Беларуси как сотрудник Польского телевидения.



Александр Любенчук, фото: belsat.eu

В РУВД журналиста продержали около пяти часов. Выходные он проведет в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Суд будет в понедельник.

15 суток ареста сейчас отбывает коллега Любенчука по «Белсату» Александр Борозенко. Его, напомним, отправили на 15 суток ареста после Дня Воли на основании показаний сотрудников милиции, которые говорили, что он ругался матом, размахивал руками и не представился журналистом. На суде было продемонстрировано видео задержания, снятое самим Борозенко, которое не подтверждает эти показания милиционеров.

Обыски в минских офисах «Белсата» с изъятием техники и аппаратуры прошли сегодня утром . Милиция пришла из-за жалобы правообладателя товарного знака BELSAT предпринимателя Андрея Белякова, владельца ЧТУП «БЕЛСАТплюс». Он в 2013 году подавал иск на нарушение своих прав компанией Telewizja Polska. После отклонения иска в коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда президиум этого же суда стал на сторону Белякова. Суд запретил польскому телевидению использовать товарный знак BELSAT на территории Беларуси.

На телеканале неожиданное внимание правоохранителей связывают с освещением журналистами «Белсата» акций протеста в Беларуси.

Телеканал «Белсат» существует с 2007 года, формально — как подразделение Польского телевидения и не имеет регистрации в Беларуси. Стабильно не получают аккредитации и журналисты этого телеканала. Телеканал вещает через спутник и в интернете.