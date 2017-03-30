Решением Экономического суда Могилевской области совместное закрытое акционерное общество «Осиповичский вагоностроительный завод» признано банкротом, и в отношении должника открыто ликвидационное производство. Об этом говорится в сообщении Верховного суда.



Фото: пресс-служба ОВЗ

Судом установлено, что с 2015 года предприятие работало с убытками. В настоящий момент обязательства завода в 177 раз превышают дебиторскую задолженность и в десять раз больше стоимости его активов: по состоянию на март 2017 года в списке кредиторов — 39 субъектов хозяйствования, а суммарная задолженность завода перед кредиторами составляет свыше 240,8 млн деноминированных рублей.

Согласно заключению управляющего, основной причиной, повлекшей за собой банкротство предприятия, явился спад в экономике, повлекший за собой снижение объемов грузоперевозок по стране и за ее пределами и, как следствие, спроса на выпускаемую продукцию. Это, в свою очередь, привело к неспособности завода рассчитаться по кредитным обязательствам и повлекло за собой отчуждение имущества, необходимого для производства.

Судом установлен срок ликвидации предприятия до 20 марта 2018 года.

Напомним, что призыв Александра Лукашенко создать собственное вагоностроительное производство был поддержан группой российских и белорусских компаний в 2008 году, когда на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах создали СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». Его акционерами стали БелЖД (26% акций) и «Гранд Экспресс» (74%). Проектная мощность завода должна была достичь 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Но выйти на эти объемы не удалось. Производство остановилось. Сам завод оказался финансово несостоятельным. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресс» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.

В российской компании также были недовольны тем, что власти Беларуси вывели ликвидное имущество завода путем взыскания с ОВЗ средств в покрытие расходов, понесенных по гарантии правительства по кредиту Евразийского банка развития. Ранее принадлежавшие активы должника проданы судебным исполнителем на публичных торгах в форме аукциона по цене согласно независимой оценке, покупателем является Могилевское отделение БелЖД, отметил управляющий. «Тысячи наименований различного имущества, от объектов недвижимости до уникальных станков, были оценены в кратчайшие сроки. В спешно организованных торгах не смогли принять участие несколько крупных вагоностроительных компаний, готовых по рыночной стоимости приобрести современный вагоностроительный комплекс и вернуть его к полноценной деятельности», — высказывала недовольство гендиректор «Гранд Экспресса» Ольга Доник.

По состоянию на 1 марта ОВЗ прекратил производство, в полном объеме рассчитавшись с работниками по заработной плате, говорится в сообщении суда . 185 работников завода переведены на закрытое акционерное общество «Осиповичский завод транспортного машиностроения».