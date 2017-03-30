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"Осиповичский вагоностроительный завод" будет ликвидирован
31.03.2017 18:09 — Новости Экономики | Tut.by
Решением Экономического суда Могилевской области совместное закрытое акционерное общество «Осиповичский вагоностроительный завод» признано банкротом, и в отношении должника открыто ликвидационное производство. Об этом говорится в
Судом установлено, что с 2015 года предприятие работало с убытками. В настоящий момент обязательства завода в 177 раз превышают дебиторскую задолженность и
Согласно заключению управляющего, основной причиной, повлекшей за собой банкротство предприятия, явился спад в экономике, повлекший за собой снижение объемов грузоперевозок по стране и за ее пределами и, как следствие, спроса на выпускаемую продукцию. Это, в свою очередь, привело к неспособности завода рассчитаться по кредитным обязательствам и повлекло за собой отчуждение имущества, необходимого для производства.
Судом установлен срок ликвидации предприятия до 20 марта 2018 года.
Напомним, что призыв Александра Лукашенко создать собственное вагоностроительное производство был поддержан группой российских и белорусских компаний в 2008 году, когда на базе вагоноремонтного депо в Осиповичах создали СЗАО «Осиповичский вагоностроительный завод». Его акционерами стали БелЖД (26% акций) и «Гранд Экспресс» (74%). Проектная мощность завода должна была достичь 2,5 тысячи грузовых вагонов и 2 тысяч танк-контейнеров в год. Но выйти на эти объемы не удалось. Производство остановилось. Сам завод оказался финансово несостоятельным. Власти Беларуси считали, что в этом виноват российский акционер. У «Гранд Экспресс» были претензии к БелЖД и белорусскому правительству в части выполнения взятых обязательств по закупке вагонов.
В российской компании
По состоянию на 1 марта ОВЗ прекратил производство, в полном объеме рассчитавшись с работниками по заработной плате, говорится в
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Решением Экономического суда Могилевской области совместное закрытое акционерное общество "Осиповичский вагоностроительный завод" признано банкротом, и в...
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