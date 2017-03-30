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У КГБ проходит пикет в поддержку задержанных по делу о "боевиках"
31.03.2017 19:04 — Новости Экономики | Tut.by
Возле здания КГБ в Минске проходит пикет в поддержку задержанных по делу о «боевиках». Работу органов правопорядка контролирует начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, здесь же присутствует и глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, передает корреспондент TUT.BY.
Пришедший на акцию сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец пришел на акцию и был задержан. Напомним, сегодня он
Задержан также писатель Анатолий Кудласевич.
Собраться у стен КГБ в знак солидарности с задержанными по делу о подготовке массовых беспорядков решил форум «Свободу политзаключенным» 30 марта. Сегодня истекает 10-дневный срок, в который первым задержанным по этому делу должны предъявить обвинение.
Будет дополнено.
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Возле здания КГБ в Минске проходит пикет в поддержку задержанных по делу о "боевиках". Работу органов правопорядка контролирует начальник ГУВД Мингорисполкома...
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