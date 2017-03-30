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У КГБ проходит пикет в поддержку задержанных по делу о "боевиках"

31.03.2017 19:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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Возле здания КГБ в Минске проходит пикет в поддержку задержанных по делу о «боевиках». Работу органов правопорядка контролирует начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков, здесь же присутствует и глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, передает корреспондент TUT.BY.

Пришедший на акцию сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец пришел на акцию и был задержан. Напомним, сегодня он получил 10 суток за участие в акции в защиту Куропат. Северинец успел сказать. что пришел протестовать против беззакония, так как задержано более 30 человек, и уже истекли 10 суток со времени задержания.

Задержан также писатель Анатолий Кудласевич.

Собраться у стен КГБ в знак солидарности с задержанными по делу о подготовке массовых беспорядков решил форум «Свободу политзаключенным» 30 марта. Сегодня истекает 10-дневный срок, в который первым задержанным по этому делу должны предъявить обвинение.

Будет дополнено.

Напомним, 21 марта Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали боевиков, готовивших провокацию с оружием. По его словам, они «тренировались в лагерях с оружием», один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей.

Вечером того же дня в разных городах страны начались массовые задержания и обыски. В число задержанных (их на данный момент около тридцати человек) попали бывшие члены движения «Белый легион», которое прекратило свою деятельность в первой половине двухтысячных, бывшие воспитанники официально работающего в Бобруйске военно-патриотического клуба «Патриот», а также активисты «Молодого фронта».

КГБ возбудил уголовное дело по факту обучения и подготовки к участию в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК РБ). Спецслужбы не исключили, что изъятое во время обысков оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта. Лидеры «Белого легиона» в этих же целях были намерены привлечь активистов «Молодого фронта». Планировалось также прибытие боевиков с Украины, сообщил КГБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Возле здания КГБ в Минске проходит пикет в поддержку задержанных по делу о "боевиках". Работу органов правопорядка контролирует начальник ГУВД Мингорисполкома...

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