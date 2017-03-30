Гомельский видеоблогер Максим Филипович, который за участие в «Маршах нетунеядцев» в Гомеле и Бресте в общей сложности отбыл 18 суток ареста, 31 марта получил еще 7 суток за участие в акции в Молодечно. Об этом TUT.BY рассказал правозащитник Леонид Судаленко.





За гомельский «Марш нетунеядцев» суд Центрального района вынес мужчине наказание в виде 13 суток ареста. На суд Максим Филипович не явился, и видеоблогера задержали сотрудники ОМОНа 13 марта, около 21.00, в деревне Кореневке Гомельского района.

С момента задержания гомельчанин объявил голодовку, которая продлилась до 18 марта.

Через десять дней после первого судебного заседания уже суд Советского района рассмотрел протокол об административном правонарушении, составленном в отношении Филиповича за участие в несанкционированном мероприятии в Бресте. Несмотря на то, что на всех предоставленных брестской милицией видео гомельчанина практически нигде нет в кадре, к отбываемому наказанию судья добавил еще пять суток.

Вечером в пятницу, 31 марта, Максим Филипович должен был выйти на свободу из изолятора временного содержания. Его встречали около 30 человек. В какой-то момент из здания изолятора вышел милиционер и сообщил жене блогера, что 30 марта состоялся суд, где Филиповичу назначили еще 7 суток ареста за участие в акции в Молодечно. О суде близкие не знали, рассказал Судаленко.

Напомним, что гомельский ИВС уже покинула часть задержанных после «Маршей нетунеядцев». На свободу вышел после 10-суточного ареста Дмитрий Сабуров, после 14 суток — активист профсоюза РЭП Виктор Рубцов. Также освободились активист ОГП Владимир Непомнящих и оппозиционер Владимир Кацора.