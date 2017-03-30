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Гомельский видеоблогер Филипович получил еще 7 суток ареста за участие в акции в Молодечно
31.03.2017 21:22 — Новости Экономики | Tut.by
Гомельский видеоблогер Максим Филипович, который за участие в «Маршах нетунеядцев» в Гомеле и Бресте в общей сложности отбыл 18 суток ареста, 31 марта получил еще 7 суток за участие в акции в Молодечно. Об этом TUT.BY рассказал правозащитник Леонид Судаленко.
За гомельский «Марш нетунеядцев» суд Центрального района вынес мужчине наказание в виде 13 суток ареста. На суд Максим Филипович не явился, и
С момента задержания гомельчанин объявил голодовку, которая продлилась до 18 марта.
Через десять дней после первого судебного заседания уже
Вечером в пятницу, 31 марта, Максим Филипович должен был выйти на свободу из изолятора временного содержания. Его встречали около 30 человек. В какой-то момент из здания изолятора вышел милиционер и сообщил жене блогера, что 30 марта состоялся суд, где Филиповичу назначили еще 7 суток ареста за участие в акции в Молодечно. О суде близкие не знали, рассказал Судаленко.
Напомним, что гомельский ИВС уже
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